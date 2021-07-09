Наразі IT-спеціалісти працюють над усуненням недоліків. Ймовірно, невдовзі система знову почне працювати.

До теми У Державній міграційній службі попередили про затримку в оформленні документів

На Львівщині тимчасово не видають паспорти

Начальник Головного управління Державної міграційної служби Львівщини Ярослав Скиба розповів, що в області протягом 2 днів відбувається затримка оформлення документів. Причиною є технічні несправності на каналах зв'язку та обладнанні міграційної служби. Через це у ЦНАПах та в підрозділах ДМС тимчасово зупинили видачу паспортів громадянина України та для виїзду за кордон.

Сьогодні (9 липня – 24 канал) система на деякий час відновила роботу, втім, через пів години знову ж таки перестала частково працювати,

– зазначив Скиба.

За його словами, у кожному підрозділі є по одному підключеному до баз даних автоматизованому робочому місці. Також при видачі документа необхідна верифікація особи. Тож, як наслідок, наразі у ЦНАПах та в підрозділах ДМС отримати паспорт неможливо.

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Фахівці працюють над ліквідацією проблеми

За словами Скиби, працівники IT-служби наразі працюють над усуненням недоліків у роботі системи.

"Спеціалісти роблять все можливе, аби якнайшвидше відновити роботу підрозділів та розпочати оформлення паспортів. Сподіваємося, що система розпочне повноцінно працювати у Львівській області вже сьогодні", – зауважив посадовець.

Він додав, що жителям, які зареєструвались в електронну чергу, але через технічні несправності не змогли подати документи на оформлення, не потрібно буде записуватись знову. Їм обіцяють незабаром видати паспорти без нового запису.