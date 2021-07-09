Технічні несправності на каналах зв'язку та обладнанні міграційної служби зберігаються станом на 9 липня. Їх намагаються оперативно усунути.

Важливо Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

У міграційні службі запевнили, що їхні спеціалісти роблять все можливе, аби українці якнайшвидше могли оформити або отримати вже виготовлені документи.

"Ми приносимо вибачення за тимчасові незручності. Як тільки несправності будуть повністю усунені, невідкладно поінформуємо додатково", – наголосили там.

Що робити тим, хто реєструвався в електронній черзі

У відомстві пояснили, що українцям, які реєструвалися в електронній черзі, але не змогли подати документи на оформлення через технічні несправності, не потрібно буде записуватись знову. Подачу документів для цих людей пообіцяли забезпечити вже у найближчий час.

Ціни на біометричні паспорти зросли

З 1 січня 2021 року за оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта та посвідок на тимчасове й постійне проживання доведеться платити більше. Все тому, що зросла вартість бланків біометричних документів.

Оформлення закордонного паспорта, наприклад, коштуватиме 694 гривні, якщо мовиться про термін до 20 робочих днів – на 12 гривень дорожче, ніж було. Якщо документ потрібен швидше, до 7 робочих днів та до 3 у випадку наявності підстав – 1 046 гривень, а не 1 034 гривні, як раніше.