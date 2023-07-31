Журналисты побывали на самой высокогорной плантации Украины и рассказывает, как растет голубика с привкусом мяты, чем органическое производство отличается от конвенционного и почему оно, в отличие от другого, имеет большие перспективы.

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На волнах карпатского моря

Оровский хребет еще называют внешним берегом Карпат. У его подножия протекает река Стынавка, в которую со склонов спускаются горные источники. Село Верхняя Стинава расположено в верховье реки вдали от автотрассы, в долине между чуть дальше смыкающимися горными грядами. В ущелье образовался свой микроклимат с мягкими зимами и теплыми весной и осенью.

Недалеко от села на одном из горных склонов на 15 гектарах растет органическая голубика от компании "Органический сад". 12 гектаров из них уже плодонсят, а три высадили в этом году. Ровные ряды кустов разных сортов, кое-где пограничены защитными полосами из деревьев, плавно спускаются вниз, а гудение пчел, шмелей и прочей насекомые напоминают шум моря – зеленого моря Карпат.

В 2016 году несколько друзей-юристов задумались о том, куда вложить заработанные деньги, чтобы позаботиться о будущей жизни на пенсии. В 2017 году они основали ООО "Органический сад", которым с тех пор руководит Богдан Бондарь. Конкретно он предложил войти в нишу органической продукции. Некоторые инвесторы изначально относились к этому скептически и предполагали, что за несколько лет производство все равно превратится в конвенционное с использованием химических средств. Но сегодня за голубикой от "Органического сада" выстраиваются очереди и в Украине, и за рубежом. На предприятии есть 10 постоянных работников и около 15 – сезонных для сбора ягоды. Их уже не хватает, а у компании есть в планах расширения производства.

Как выглядит самая высокая плантация голубики в Украине / Фото Zaxid.net

Чем органика отличается от конвенции?

После длительных поисков компания "Органический сад" нашла идеальный участок на склонах гор для выращивания голубики. Во-первых, здесь росла лесная черника – дальняя родственница голубики – и чувствовала себя хорошо. Во-вторых, проведенный анализ почвы показал, что она соответствует нормам для выращивания органической продукции. В третьих, сверху есть горный источник, воду из которого используют для полива плантации, аккумулируя ее в искусственном озере. Право на аренду участка на 25 лет компания приобрела на аукционе.

Подготовка грунта, оформление документов и разрешений, обустройство систем полива и подкормки длилось два года.

К органическому производству есть свои требования. В частности, мы не можем использовать воду без надлежащих документов, как делают некоторые. Ведь водозабор влияет на окружающую экосистему, поэтому это нужно делать правильно, чтобы не навредить ни окружающей среде, ни себе на будущее.

– говорит Богдан Бондарь.

К каждому кусту голубики "Органического сада" подается капельный полив. Ягода умирает без влаги и в то же время не терпит переувлажнения. Поэтому на плантации установлены профессиональные влагомеры, позволяющие точно рассчитать интенсивность полива.

"Технология что в органическом, что в конвенционном – интенсивном – хозяйстве не отличается, но различаются используемые вещества. Мы используем органические удобрения для подкормки и защиты кустов. Вначале это было дорого, но сейчас рынок органических средств развивается, в Украине в частности, поэтому цена уменьшается", – объясняет Богдан Бондарь.

Для защиты голубики от заболеваний, например, используются грибы-антагонисты. Они работают в качестве полезных бактерий в желудке человека – подавляют патогены и создают благоприятные условия для всех процессов жизнедеятельности. А химические средства обработки растений убивают всю "микрофлору", независимо от пользы или вреда. Это сродни антибиотикам, которые уничтожают все бактерии в организме человека – после их использования нужно искусственно помогать полезной микрофлоре восстановиться. Также использование химии может привести к резистентности – болезнетворные организмы и вредители значительно лучше адаптируются к тому, что их уничтожает.

"И пока восстановится полезная микрофлора, патогенная уже успеет все уничтожить", – объясняет Богдан Бондарь.

Раньше голубика занималась профессиональным агрономом, которых, по словам управляющего, в Украине не так уж много. Сейчас он служит в ВСУ, поэтому Богдан Бондарь сам ежедневно в 8:00 приезжает в сад и "колдует" с подкормкой и средствами защиты.

Иногда нужно в воду для полива добавить 10 – 15 веществ в правильной последовательности и правильной дозировке. Я не могу это кому-то доверить, ведь от этого зависит слишком многое. Поэтому теперь все делаю сам,

– говорит Богдан Бондарь.

Голубике могут вредить и птицы, например, скворцы. Проблема в том, что они клюют несколько ягод, те начинаются портиться – и это опрокидывается на всю гроздь. Благодаря горному расположению бороться со скворцами помогают хищные птицы – соколы, ястребы. Также плантации пришлось отгородить от залесенной территории сеткой, чтобы сюда не заходили животные: зайцы, косули, олени и, хуже всего, дикие кабаны. Пока Богдан Бондарь рассказывает об этом, мимо нас пробегает огромный заяц – на его топот оглядываешься невольно.

"Они подкапывают сетку. Это молодой заяц этого года. Здесь еще есть старая зайчиха – она размером почти с большого пса", – смеется Богдан Бондарь.

В траве порхают птицы, бабочки, прыгают кузнечики – продолжается жизнь. Также здесь много ящериц – они помогают бороться с насекомыми-вредителями, лакомясь их личинками, живущими в земле, поэтому ящериц здесь оберегают.

Органическое выращивание, говорит Богдан Бондарь, требует и много труда руками. Несмотря на использование агроткани, защищающей ряды кустов от сорняков, несколько раз в год их приходится пропалывать вручную. Дорожки между секциями плантаций выкашивают три-четыре раза в год, большинство времени они живут своей жизнью и кормят пчел из соседней органической пасеки и других карпатских насекомых. Здесь цветут несколько видов карпатской орхидеи, дикие гладиолусы, растут лекарственные травы и невероятное разнообразие цветов.

На плантации есть небольшие защитные лесополосы – это тоже требование органического производства. Они защищают почву от эрозии под влиянием ветров и дождей.

Есть требования и для работников. Во-первых, в саду нельзя курить. Во-вторых, каждый должен иметь медицинскую справку. "Чужих" на плантацию не пускают – никаких туристов, ведь если от занесенных веществ внезапно заболеет один куст, это может навредить значительной части урожая.

Есть специальная программа, с помощью которой мы отслеживаем происходящее в поле – там установлены камеры, а каждый сборщик имеет наклейки со штрих-кодами, наклеиваемые на ящики с собранной им ягодой. Это позволяет быстро сосчитать, кто сколько собрал, а также, если что-то пошло не так, сразу установить ответственного. Это тоже одно из требований органического производства,

– объясняет Богдан Бондарь.

На разных участках плантации установлены биотуалеты и умывальники – здесь придирчиво следят за чистотой. Ягоду собирают без перчаток: во-первых, они мешают собирателям почувствовать ягоду, во-вторых, на них перебивается налет из голубики, позволяющий ей длительно сохраняться и содержащий много антиоксидантов и других полезных веществ. В среднем один работник в день собирает около 50 килограммов голубики – это зависит также от погоды. Собранная ягода должна соответствовать размеру, степени спелости. Заложенный "брак" – не более 2 – 3%.

"Наши собиратели говорят, что зарплата здесь примерно такая же, как в Польше. Но им не нужно тратиться на проживание и питание, другие расходы вне дома, ведь они из близлежащих сел. Но большинство из тех, с кем мы работали раньше, или в армии, или выехали за границу, поэтому нам безумно не хватает рабочих рук. Думаем, что в следующем году нужно будет приглашать людей издалека. Для этого нужно позаботиться об их проживании и питании", – говорит Богдан Бондарь.

Сразу после сбора голубика по крайней мере на час отправляется на охлаждение, чтобы адаптироваться к своему новому статусу. После этого ее калибруют с помощью полуавтоматизированной сортировочной линии. Уже потом отправляют на хранение в холодильную камеру при температуре примерно +2,7° по Цельсию. Когда собрана нужная по объему партия – ее транспортируют рефрижератором покупателю.

В правильных условиях голубика может храниться и 1,5 месяца, но по стандартам органической продукции она должна попасть к конечному потребителю не позднее чем через 14 дней после сбора.

Где хранят и охлаждают голубику / Фото Zaxid.net

Секреты выращивания

Урожай голубики можно собирать с высаженных кустов уже на второй год, но для большего и более качественного урожая стоит подождать. На третий год куст хорошо сформирован, имеет крепкую корневую систему – 60 – 100 литров – и урожайность существенно растет, а ягода отвечает требованиям своего сорта.

Все гонятся за урожаем поскорее, потому что вложили много средств, их нужно возвращать, поэтому такой технологии не соблюдают. Мы не торопились. В 2018 году высадили кустарники, а первый промышленный урожай собрали в 2021 году. Наилучшего плодоношения голубика достигает на 5 – 7-м году после высадки,

– говорит Богдан Боднар.

При правильном подходе, с одного куста голубики можно собирать урожай трижды, а то и все пять раз в сезон. Сбор длится три месяца – с середины июля до середины октября. В этом году здесь планируется собрать 40 тонн урожая, а в 2024 году – после расширения посадки – до 120 тонн.

Секрет большой ягоды, кроме правильной технологии выращивания – это шмели. На поле кое-где установлены одноразовые ульи с карпатскими шмелями, которые опыляют голубику и затем поселяются в окрестных лесах. Пчела из-за своих размеров и особенностей строения цветка – она закрыта – не справится. Кроме того, голубика цветет в конце апреля – начале мая, когда погодные условия – ветер, дождь – могут мешать вылету пчел.

"Лохина - самоопыляющееся растение, но дополнительное опыление насекомыми приводит к увеличению семенной камеры и, соответственно, к большей ягоде - в полтора-два раза", – объясняет Богдан Бондарь.

"Органический сад" выращивает традиционные сорта: ранние "Дюк", "Спартан", средние "Блюкроп" и "Нельсон", среднепоздний "Чандлер", поздний "Элиот". Еще несколько сортов – на испытаниях.

"Хорошо показал себя сорт "Либерти", поэтому в этом году его посадили. Он среднепоздний и один из лучших по вкусовым качествам в этой категории. Поэтому, когда другие уже продают "Элиот", который с кислинкой, мы будем давать на рынок "Либерти"", – говорит Богдан Бондарь.

На предприятии есть так называемая промо-грядка. Здесь высажено по несколько кустов каждого сорта, который предлагает "Органический сад". Все они отличаются внешним видом и вкусом – более плотные и нежные по консистенции ягоды, более сладкие и с кислинкой, а также со вкусом смородины или с привкусом мяты.

Первые на промо-грядке – кусты дикой голубики, растущей в Канаде и США. Их высадили для сравнения с сортовой голубиной, ведь их ягоды значительно меньше и имеют не столь выраженный вкус.

Выращиваемые на плантации сорта голубики / Фото Zaxid.net

О деньгах

"Органический сад" не скрывает затрат на производство голубики. Его закладка требует около 30 тысяч долларов на гектар. Но каждый, кто хочет заняться производством этой ягоды, должен помнить, что окупится такой бизнес не сразу – сначала несколько лет придется укладываться просто в почву.

Земля примет все, что вы в нее вложите, а вот вернет ли это уже вопрос,

– говорит Богдан Бондарь.

Компания пользуется местными и государственными программами поддержки органических производителей, льготными кредитами. Это помогает закупать качественные саженцы у польского питомника-партнера и покрывает затраты на исследования и ежегодную сертификацию европейского образца "Органик-стандарт". К слову, компания едва ли не единственная в Украине, которая провела полный анализ своей продукции по 500 параметрам в немецкой сертифицированной лаборатории.

"Органический сад" продает голубику оптовым покупателям без собственного брендирования. Пока руководитель, нет времени и ресурсов думать о реализации именно под своим брендом, ведь война требует по крайней мере удержаться на плаву, помочь ВСУ и обеспечить людям достойную оплату труда.

"Я за то, чтобы все продавалось под нашим брендом. Сейчас мы договорились с сетями "Перчатка" и ОККО, где можно будет найти нашу голубику, а остальное подумаем после победы", – говорит Богдан Бондарь.

Страны восточной Европы покупают голубику от "Органического сада" на 20 – 30% дороже, чем оптовики в Украине, в западной Европе, где ценят органику, цена может быть больше и на 50%. Но с поставками за границу сейчас проблема – не хватает рабочих рук, которые могли бы быстро собрать необходимый объем продукции, а возить малыми партиями – невыгодно. "Органический сад" имеет территорию для расширения, но пока основная цель компании - сохранить качество ягоды, которую она заявила во время выхода на рынок, поэтому пока эти планы - в перспективе.

Если засадим все 30 гектаров, то это будет где-то 250 тонн урожая за сезон. Этого с головой достаточно,

– говорит Богдан Бондарь.

Кусты голубики могут плодоносить 30-40 лет, а то и до 50 – это долговременный бизнес. Они способны вырасти в небольшое "дерево" – до 2-3 метров в высоту. Но их формируют так, чтобы они были на уровне роста человека и обрезают нижние ветви – во-первых, так легче собирать ягоду, во-вторых, большие кусты могут затенять меньшие и мешать им развиваться.

О перспективе органики

Органическая продукция, хотя и требует больших вложений средств и труда, которые медленнее оккупируются, в будущем может обогнать по доходности конвенционное производство. Во-первых, тренд на органику приобретает популярность даже в Украине.

"Люди могут не разбираться или даже не верить, что органическая продукция действительно лучшая для нашего здоровья, но мода диктует свое – тренд распространяется, люди покупают", – говорит Богдан Бондарь.

Во-вторых, для органических производителей открыт постоянно растущий европейский рынок. После того, как Украина станет членом Европейского Союза, требования к нашей агропродукции существенно возрастут даже внутри страны, а перейти из интенсивного производства на то, что соответствует евростандартам, за день невозможно.

И, конечно, органическое производство заботится об окружающей среде – о земле, воздухе, флоре и фауне. А это – инвестиция не просто в природу, но и в здоровье и жизнь людей.