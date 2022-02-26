Во Львовской области высадился российский десант: что говорит СБУ

Утром 26 февраля появилось сообщение о том, что десант оккупантов высадился недалеко от города Броды на Львовщине. Однако в СБУ не подтвердили эту информацию.

Согласно сообщениям, вражеский десант высадился во Львовской области около 9 утра и в районе Бродов оказались около 60 оккупантов.

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В настоящее время распространяют информацию о высадке десанта России в районе населенного пункта Броды – это не соответствует действительности,

– говорится в сообщении СБУ.

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