Во Львовской области высадился российский десант: что говорит СБУ
26 февраля 2022 , 11:06Читати новину українською
Источник:СБУ Львовщины
Утром 26 февраля появилось сообщение о том, что десант оккупантов высадился недалеко от города Броды на Львовщине. Однако в СБУ не подтвердили эту информацию.
Согласно сообщениям, вражеский десант высадился во Львовской области около 9 утра и в районе Бродов оказались около 60 оккупантов.
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В настоящее время распространяют информацию о высадке десанта России в районе населенного пункта Броды – это не соответствует действительности,
– говорится в сообщении СБУ.