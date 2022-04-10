На Львовщине за 2 тысячи долларов незаконно переправляли призывников через границу

Во Львовской области задержали и объявили подозрение мужчине, который за 2 100 долларов переправлял за границу мужчин призывного возраста.

Как была устроена схема

Следствие установило, что мужчина организовал схему незаконной переправки призывников через границу Украины, у него были сообщники на одном из таможенных постов Львовской таможни.

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Для поиска "клиентов" он создал телеграм-канал, в котором предлагал за 2 100 долларов получить пакет документов, дававших право пересечения границы военнообязанным мужчинам. Мужчину задержали "на горячем" во время получения задатка.

Задержание преступника

Правоохранители задержали злоумышленника при получении аванса, он обещал помочь женщине переправить через границу 20-летнего парня,

– говорится в сообщении ГБР.

По решению суда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 198 тысяч гривен. Следственные действия и задержание проводились ГБР совместно с СБУ. В настоящее время устанавливаются другие причастные лица.

Также устанавливается причастность к незаконной схеме должностных лиц Львовской таможни.

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