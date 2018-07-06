"Львовская мастерская шоколада" будет судиться за логотип с Россией

Московская шоколадная фабрика использует логотип львовской кофейни Андрея Худо.

Об этом сообщает Liga.net.

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Владелец "Львовской мастерской шоколада" хочет подать в суд на Московскую шоколадную фабрику за то, что они используют плагиат логотипа компании.

Андрей Худо разместил на своей странице в Facebook пост о том, что российский конкурент скопировал логотип "Львовской мастерской шоколада" и использует его на своем сайте.

По словам владельца кафе, подавать в суд на конкурентов он намерен точно не в России.

"Надо изучить вопрос подробнее. Стоит судиться там, где действует международное право, и решение можно воплотить в жизнь. Интеллектуальная собственность у нас запатентована", – подчеркнул Худо.