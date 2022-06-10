Свою работу продемонстрировали служащие 24-й отдельной мобильной бригады имени короля Даниила. Сообщение с видео уничтожения россиян опубликовали 10 июня.

В этот же день В ВСУ показали пробоину в российском катере, утопленном "Байрактаром" возле Змеиного

Оккупанты ехали на встречу

Защитники противотанковым ракетным комплексом поразили многоцелевой бронированный тягач МТЛБ-100. Что касается людей, сидевших сверху, это, по словам воинов, "традиция" наших врагов.

У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-нибудь боевую машину, загрузить ее солдатами внутри и еще с 5 – 8 сверху, для убедительности, и направляться навстречу нашим противонанкистам,

– заметили в бригаде.

Там добавили, что обычно после этого и происходит "теплый прием". Сколько оккупантов выжили на этот раз – неизвестно. Однако на видео видно, что у каждого из них были слишком большие шансы.

Уничтожение врага бригадой имени короля Даниила: смотрите видео

Похожее уничтожение врага недавно

3 июня таким же ПТРК был уничтожен танк оккупантов на Николаевском направлении. Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

Уничтожение танка на Николаевском направлении: смотрите видео

Что известно о "Стугна-П" Этот противотанковый ракетный комплекс разработало киевское конструкторское бюро "Луч". Комплекс принадлежит ко второму поколению ПТРК – полуавтоматический и имеет систему наведения по лазерному лучу. Они были взяты на вооружение Вооруженных сил Украины в 2011 году. Впоследствии получила комплексы и Нацгвардия.



Удобства в пользование добавляет то, что оператор может управлять комплексом пультом дистанционно даже на расстоянии до 50 метров. Что касается дальности атаки, то в дневное время максимальное расстояние удара – 5 километров. После вторжения уже были зафиксированы случаи успешного применения комплекса по целям на таких расстояниях. Кроме этого, наши защитники даже сбили ими несколько вертолетов.



Также ПТРК имеет экспортную версию – "Скиф". Кроме ВСУ, на вооружении такие комплексы еще есть в 8 странах. Среди них, в частности, Саудовская Аравия, Египет и Грузия.



Подробнее об истории и характеристиках "Стугна-П" – по Этот противотанковый ракетный комплекс разработало киевское конструкторское бюро "Луч". Комплекс принадлежит ко второму поколению ПТРК – полуавтоматический и имеет систему наведения по лазерному лучу. Они были взяты на вооружение Вооруженных сил Украины в 2011 году. Впоследствии получила комплексы и Нацгвардия.Удобства в пользование добавляет то, что оператор может управлять комплексом пультом дистанционно даже на расстоянии до 50 метров. Что касается дальности атаки, то в дневное время максимальное расстояние удара – 5 километров. После вторжения уже были зафиксированы случаи успешного применения комплекса по целям на таких расстояниях. Кроме этого, наши защитники даже сбили ими несколько вертолетов.Также ПТРК имеет экспортную версию – "Скиф". Кроме ВСУ, на вооружении такие комплексы еще есть в 8 странах. Среди них, в частности, Саудовская Аравия, Египет и Грузия.Подробнее об истории и характеристиках "Стугна-П" – по ссылке

Интересно – как одной ракетой уничтожили до 200 оккупантов: смотрите видео