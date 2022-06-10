Свою роботу продемонстрували службовці 24 окремої мобільної бригади імені короля Данила. Допис із відео знищення росіян опублікували 10 червня.

Цього ж дня У ЗСУ показали пробоїну у російському катері, потопленому "Байрактаром" біля Зміїного

Окупанти їхали на зустріч

Захисники вразили протитанковим ракетним комплексом вразили багатоцільовий броньований тягач МТЛБ-100. Щодо людей, які сиділи зверху, то це, за словами воїнів, "традиція" наших ворогів.

В окупантів є такий цікавий квест – взяти якусь бойову машину, завантажити її солдатами всередині й ще з 5 – 8 зверху, для переконливості, та прямувати на зустріч нашим протиnанкістам,

– зауважили в бригаді.

Там додали, що зазвичай після цього й трапляється "теплий прийом". Скільки окупантів вижили цього разу – невідомо. Проте на відео видно, що в кожного з них були не надто великі шанси.

Знищення ворога бригадою імені короля Данила: дивіться відео

Схоже знищення ворога нещодавно

3 червня таким же ПТРК був знищений танк окупантів на Миколаївському напрямку. Про це повідомили в 36 окремій бригаді морської піхоти.

Знищення танка на Миколаївському напрямку: дивіться відео

Що відомо про "Стугна-П" Цей протитанковий ракетний комплекс розробило київське конструкторське бюро "Луч". Комплекс належить до другого покоління ПТРК – напівавтоматичний і має систему наведення по лазерному променю. Їх взяли на озброєння Збройних Сил України у 2011 році. Згодом отримала комплекси й Нацгвардія.



Зручності в користування додає те, що оператор може керувати комплексом дистанційно пультом навіть на відстані до 50 метрів. Щодо дальності атаки, то в денний час максимальна відстань удару – 5 кілометрів. Після вторгнення вже були зафіксовані випадки успішного застосування комплексу по цілях на таких відстанях. Окрім цього, наші захисники навіть збили ними кілька гелікоптерів.



Також ПТРК має експортну версію – "Скіф". Окрім ЗСУ, на озброєнні такі комплекси мають ще 8 країн. Серед них, зокрема, є Саудівська Аравія, Єгипет і Грузія.



Детальніше про історію та характеристики "Стугна-П" – за Цей протитанковий ракетний комплекс розробило київське конструкторське бюро "Луч". Комплекс належить до другого покоління ПТРК – напівавтоматичний і має систему наведення по лазерному променю. Їх взяли на озброєння Збройних Сил України у 2011 році. Згодом отримала комплекси й Нацгвардія.Зручності в користування додає те, що оператор може керувати комплексом дистанційно пультом навіть на відстані до 50 метрів. Щодо дальності атаки, то в денний час максимальна відстань удару – 5 кілометрів. Після вторгнення вже були зафіксовані випадки успішного застосування комплексу по цілях на таких відстанях. Окрім цього, наші захисники навіть збили ними кілька гелікоптерів.Також ПТРК має експортну версію – "Скіф". Окрім ЗСУ, на озброєнні такі комплекси мають ще 8 країн. Серед них, зокрема, є Саудівська Аравія, Єгипет і Грузія.Детальніше про історію та характеристики "Стугна-П" – за посиланням

Цікаво – як однією ракетою знищили до 200 окупантів: дивіться відео