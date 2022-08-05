О сборе объявила в своем инстаграмме Снежана Дидушко. Ее брат сейчас защищает наше государство в составе 80-й бригады.
Обратите внимание Десантники просят присвоение 80-й бригаде имени Шухевича: военный рассказал об инициативе
Сколько денег нужно собрать
Снежана рассказала, что бригада отправляется на передовую и нашим воинам необходим автомобиль. Сумма сбора составляет 230000 гривен.
На днях поступил запрос от моего брата и ребят, отправляющихся на передовую, поэтому им необходима поддержка на колесах. Предыдущие запросы мы закрывали самостоятельно, но это немного дороже обычного, поэтому поддержка каждого из Вас как никогда нужна! Сумма сбора – 230 000 гривен,
– рассказала Снежана.
Вы можете поддержать наших воинов любой суммой удобным для вас способом:
Счет монобанка: 5375411201642779
"Приватбанк": 5168745100646253
PayPal: snizhanailyuk@gmail.com
И помните – каждая гривна важна.
80-я бригада эффективно уничтожает врага
С начала полномасштабного вторжения бригада львовских десантников уничтожает вражескую технику и ликвидирует оккупантов. По состоянию на май 2022 более 300 военнослужащих из этой бригады наградили орденами "За мужество" и Орденами имени Богдана Хмельницкого. Еще более 100 бойцов получили разные награды Минобороны и Генштаба.
По состоянию на 15 июля на счетах 80-й бригады 6 батальонно-тактических групп россиян, которые удалось уничтожить и немало сожженной техники.
- 96 российских танков;
- 200 боевых бронированных машин;
- 40 артиллерийских систем;
- 14 реактивных систем залпового огня;
- 24 средства ПВО;
- 4 самолета;
- 6 вертолетов;
- 195 единиц автомобильной техники;
- 11 беспилотников;
- 5 крылатых ракет.
Достижения 80-й ОДШБр во время полномасштабной войны / Инфографика 80-й ОДШБр
Интересно – боец 80-й бригады о ситуации на фронте: смотрите видео