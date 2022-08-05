Про збір оголосила у своєму інстаграмі Сніжана Дідушко. Її брат зараз захищає нашу державу в складі 80-ї бригади.

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Скільки грошей потрібно зібрати

Сніжана розповіла, що бригада відправляється на передову й нашим воїнам необхідний автомобіль. Сума збору становить 230 000 гривень.

На днях надійшов запит від мого брата та хлопців, які відправляються на передову, тому їм необхідна підтримка на колесах. Попередні запити ми закривали самостійно, але це трохи дорожче, ніж зазвичай, тому підтримка кожного з Вас як ніколи потрібна! Сума збору – 230 000 гривень,

– розповіла Сніжана.

Ви можете підтримати наших воїнів будь-якою сумою у зручний для вас спосіб:

Monobank

Рахунок монобанки: 5375411201642779

"Приватбанк": 5168745100646253

PayPal: snizhanailyuk@gmail.com

І пам'ятайте – кожна гривня важлива.

80-та бригада ефективно нищить ворога

Від початку повномасштабного вторгнення бригада львівських десантників нищити ворожу техніку та ліквідовує окупантів. Станом на травень 2022 року понад 300 військовослужбовців з цієї бригади нагородили орденами "За мужність" та Орденами імені Богдана Хмельницького. Ще понад 100 бійців отримали різні відзнаки Міноборони та Генштабу.

Станом на 15 липня на рахунках 80-ї бригади 6 батальйонно-тактичних груп росіян, які вдалося знищити і чимало спаленої техніки, зокрема:

96 російських танків;

200 бойових броньованих машин;

40 артилерійських систем;

14 реактивних систем залпового вогню;

24 засоби ППО;

4 літаки;

6 гелікоптерів;

195 одиниць автомобільної техніки;

11 безпілотників;

5 крилатих ракет.



Здобутки 80-ї ОДШБр під час повномасштабної війни / Інфографіка 80-ї ОДШБр

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