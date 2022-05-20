ВСУ ударили по вражеской технике по ракетным комплексам и артиллерии. Мощные видео уничтожения российской техники были опубликованы 20 мая.

Обратите внимание В России начали подтверждать потери своих военных на острове Змеиный, – пресс-секретарь ОВА Братчук.

Львовские десантники уничтожили 2 танка российских оккупантов. Защитники попали в них из современного украинского противотанково-ракетного комплекса "Стугна" и американского "Джавелина".

Также они уничтожили 3 боевые бронированные машины захватчиков. Их защитники превратили в металлолом с помощью артиллерии.

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Потери врага по состоянию на 20 мая

личного состава – 28 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1263 (+9) единицы;

боевых бронированных машин – 3090 (+27) единицы;

артиллерийских систем – 596 (+1) единиц;

РСЗО – 200 (+1) единиц;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 (+1) единицы;

вертолетов – 168 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5) единиц;

крылатых ракет – 103 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) единиц;

специальной техники – 43 единицы.

Российское командование вынужденно объединяет истощенные ДРГ

В Институте изучения войны отмечают, что российские войска продолжают испытывать нехватку живой силы в резерве. Именно это заставляет враждебное командование консолидировать истощенные батальонные тактические группы. В то же время у российской армии еще 106 БТГр, которые воюют в Украине. Однако враждебное командование вынуждено было некоторые группы объединить, чтобы компенсировать потери.

Успех ВСУ на Юге

Оперативное командование "Юг" сообщает, что украинские подразделения ракетно-артиллерийского вооружения совместно с авиацией выполнили 91 огневую задачу за сутки. Украинским военным удалось уничтожить:

склад боеприпасов в Херсонской области;

два танка Т-72, самоходную артустановку;

гаубицу;

две реактивные системы залпового огня "Град";

зенитно-ракетный комплекс "ТОР",

бронированную и автотехнику;

40 русских военных.

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