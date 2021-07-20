Львовский судья, которого задержали на взятке, отсудил у государства 1,1 миллиона гривен

Бывшего судью Железнодорожного суда Львова Игоря Ганича в 2011 году задержали за взяточничество. В 2021 году он отсудил у государства 1,1 миллиона гривен – 605 тысяч гривен моральной и почти 500 тысяч гривен материальной компенсации.

Производство против Ганича закрыли из-за того, что СБУ преждевременно уничтожила материалы дела. В частности, среди доказательств были видео моментов получения взятки.

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Судью задержали за взяточничество

Правоохранители еще в 2011 году открыли уголовное дело против Ганича. Его подозревали во взяточничестве. По материалам следствия, судья взял 2400 гривен за нерасторжение брака и 400 тысяч гривен за назначение наказания, не связанного с лишением свободы. В 2014 году Ганича приговорили к 8 годам в тюрьме с конфискацией имущества.

Позже Апелляционный суд Волынской области отменил приговор, а дело направили генпрокурору для дополнительного расследования. Впоследствии в 2015 году Луцкий горрайонный суд признал судью виновным и назначил 8 лет лишения свободы.

Определением Высшего специализированного суда дело направили на еще одно рассмотрение в апелляционную инстанцию. В январе 2018 года Апелляционный суд Волынской области отменил приговор и закрыл производство против Ганича. Это объяснили "неустановлением доказательств для доказательства виновности в суде". В феврале 2019 года это решение поддержал Верховный Суд.

Ключевым основанием для оправдания Ганича стало то, что СБУ в феврале 2014 года уничтожила материалы оперативно-розыскных дел "в связи с политическими событиями в Украине". Среди них было и дело екссудді. Среди материалов были процессуальные документы, которые дали согласие на наблюдение за судьей, в частности, на скрытую съемку моментов получения взятки. Суд не смог принять во внимание все доказательства, на которых были зафиксированы разговоры о взятках и моментах получения денег, ведь соответствующих документов не было.

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Государство выплатит Ганичу компенсацию

После этого Ганич обратился в суд о выплате ему моральной и материальной компенсации за время пребывания под следствием и судом. Экссуддя оценил моральный ущерб в 2,75 миллиона гривен. Также Ганич просил компенсировать ему 670 тысяч гривен судейского вознаграждения, которое он потерял в результате отстранения от должности, и возместить расходы, связанные с рассмотрением уголовного дела.

Луцкий горрайонный суд 6 июля решил удовлетворить иск частично. Из государственного бюджета в пользу Ганича должны выплатить 605 тысяч гривен морального вреда и почти 500 тысяч гривен материального ущерба. Кроме этого, экс-судье компенсировали почти 5 тысяч гривен на железнодорожные билеты, когда он ездил в Верховный суд.

Игоря Ганича назначили на должность судьи еще в 1987 году. Формально он ушел в отставку в декабре 2017 года. Однако фактически с 2011 года после открытия уголовного дела решение он уже не принимал и был отстранен.