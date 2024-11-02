Так называемые "студенты" в учебном процессе участия не принимали, пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ. Издание ZAXID.NET написало, что одним из организаторов схемы является 64-летний полковник и профессор Любомир Сопильник.

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Что известно о схеме в университете Львова

По оперативным данным владелец университета и ректорат незаконно зачисляли на обучение мужчин призывного возраста за пределами лицензированных годовых объемов утвержденных Министерством образования и науки,

– заявили в СБУ.

Там объяснили, что данные о так называемых "аспирантах" не вносили в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Однако статус "соискателя образования" уклонисты использовали для незаконного избежания призыва по мобилизации во время военного положения.

Полиция провела 5 санкционированных обысков в квартире владельца и должностных лиц университета во время которых обнаружили и изъяли:

документы с доказательствами фиктивного обучения в указанном вузе;

бухгалтерскую отчетность и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, по месту жительства владельца вуза нашли арсенал огнестрельного оружия и почти 5 тысяч патронов различного калибра.

Оружие нашли у владельца вуза

Поэтому ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Издание ZAXID.NET написало, что Галицкий райсуд Львова 31 октября избрал меру пресечения 64-летнему профессору частного Львовского университета бизнеса и права Любомиру Сопильнику. В частности, суд решил держать его под стражей с возможностью оплатить примерно 150 тысяч гривен залога. Именно его подозревают незаконном хранении оружия.

Пресс-служба СБУ рассказала в комментарии журналистам, что подозреваемый заплатил залог и вышел из СИЗО.

Важно. Любомир Сопильник – профессор частного университета бизнеса и права во Львове, которым на 49% владеет его сын Ростислав. Ростислав Сопильник работает заместителем руководителя управления внутренней безопасности Главного управления МВД во Львовской области. На 51% владелицей вуза является Жанна Семчук, которая является временной исполняющей обязанности ректора.

Кстати, издание NGL.media в сентябре 2024 года написало, что аспиранты вуза не могут получить справки из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Так, в 2023 году заведение зачислило только одного аспиранта (остальные – не было в ЕДЕБО), в 2022 году – 106 аспирантов, когда лицензированный объем – 80 человек.