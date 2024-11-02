Так звані "студенти" у навчальному процесі участі не брали, пише 24 Канал з посиланням на СБУ. Видання ZAXID.NET написало, що одним з організаторів схеми є 64-річний полковник і професор Любомир Сопільник.

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Що відомо про схему в університеті Львова

За оперативними даними власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання чоловіків призовного віку поза межами ліцензованих річних обсягів затверджених Міністерством освіти і науки,

– заявили в СБУ.

Там пояснили, що дані про так званих "аспірантів" не вносили в Єдину державну електронну базу з питань освіти. Проте статус "здобувача освіти" ухилянти використовували для незаконного уникнення призову за мобілізацією під час воєнного стану.

Поліція провела 5 санкціонованих обшуків у помешканні власника та посадовців університету під час яких виявили та вилучили:

документи з доказами фіктивного навчання у вказаному виші;

бухгалтерську звітність та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Окрім того, за місцем проживання власника вишу знайшли арсенал вогнепальної зброї та майже 5 тисяч набоїв різного калібру.

Зброю знайшли у власника вишу

Через це йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Видання ZAXID.NET написало, що Галицький райсуд Львова 31 жовтня обрав запобіжний захід 64-річному професору приватного Львівського університету бізнесу і права Любомирові Сопільнику. Зокрема, суд вирішив тримати його під вартою з можливістю сплатити приблизно 150 тисяч гривень застави. Саме його підозрюють незаконному зберіганні зброї.

Пресслужба СБУ розповіла у коментарі журналістам, що підозрюваний сплатив заставу й вийшов із СІЗО.

Важливо. Любомир Сопільник – професор приватного університету бізнесу і права у Львові, яким на 49% володіє його син Ростислав. Ростислав Сопільник працює заступником керівника управління внутрішньої безпеки Головного управління МВС у Львівській області. На 51% власницею вишу є Жанна Семчук, яка є тимчасовою виконувачкою обов'язків ректора.

До речі, видання NGL.media у вересні 2024 року написало, що аспіранти вишу не можуть отримати довідки з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Так, у 2023 році заклад зарахував лише одного аспіранта (решту – не було в ЄДЕБО), у 2022 році – 106 аспірантів, коли ліцензований обсяг – 80 людей.