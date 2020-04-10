Львовский бронетанковый завод передал армии партию пожарных танков: фото

Львовский бронетанковый завод, который входит в состав госконцерна Укроборонпром, передал Вооруженным силам Украины партию из 4 пожарных машин ГПМ-54. На завершающей стадии модернизации находятся еще 3 такие машины.

Следующую партию армии передадут уже до конца месяца, сообщает Укроборонпром.

К слову Военным передали новые модернизированные танки: фото

На современные ГПМ-54 установлено новое гидравлическое оборудование европейских производителей для обеспечения управления лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины.

Также на пожарный танк установлено новое бульдозерное оборудование с грейдерным положением, доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и во время движения.



Первые 4 ГПМ-54 уже поступили Вооруженным силам / фото: Укроборонпром

Директор Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук рассказал, что предприятие загружено контрактами в рамках государственного оборонного заказа до августа 2020 года.

Чаще всего это ремонт и модернизация танков Т-64 для нужд военных. Однако мы надеемся к тому времени получить новый государственный оборонный заказ, чтобы иметь возможность работать и в дальнейшем бесперебойно обеспечивать военных качественно отремонтированной бронетехникой,

– отметил Андрощук.



Еще одну партию пожарных танков должны подготовить до конца апреля / фото: Укроборонпром

Что известно о ГПМ-54?Они созданы на базе танка Т-55. Машина содержит цистерну с водой на 10 тысяч литров, а также бак для пены на 1,1 тысячи литров. Танк может тушить пожар на расстоянии до 60 метров.



Сейчас ГПМ-54 – единственный вид бронированной пожарной гусеничной техники на вооружении ВСУ. Он необходим на складах оружия и боеприпасов для тушения пожаров там, где не может добраться ни одна другая техника.