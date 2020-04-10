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      Львівський бронетанковий завод передав армії партію пожежних танків: фото

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      ЗСУ отримали першу партію з 4 ГПМ-54 / ukroboronprom.com.ua

      Львівський бронетанковий завод, який входить до складу держконцерну Укроборонпром, передав Збройним силам України партію з 4 пожежних машин ГПМ-54. На завершальній стадії модернізації перебувають ще 3 такі машини.

      Наступну партію війську передадуть вже до кінця місяця, повідомляє Укроборонпром.

      До слова Військовим передали нові модернізовані танки: фото

      На сучасні ГПМ-54 встановлено нове гідравлічне обладнання європейських виробників для забезпечення управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини.

      Також на пожежний танк встановлено нове бульдозерне обладнання з грейдерним положенням, допрацьовано можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та під час руху.


      Перші 4 ГПМ-54 уже надійшли Збройним силам / фото: Укроборонпром

      Директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук розповів, що підприємство завантажене контрактами у межах державного оборонного замовлення до серпня 2020 року.

      Найчастіше це ремонт та модернізація танків Т-64 для потреб військових. Втім ми сподіваємось до того часу отримати нове державне оборонне замовлення, щоб мати можливість працювати і надалі безперебійно забезпечувати військових якісно відремонтованою бронетехнікою,
      – наголосив Андрощук.


      Ще одну партію пожежних танків мають підготувати до кінця квітня / фото: Укроборонпром

      Що відомо про ГПМ-54?Вони створені на базі танка Т-55. Машина містить цистерну з водою на 10 тисяч літрів, а також бак для піни 1,1 тисячі літрів. Танк може гасити пожежу на відстані до 60 метрів.

      Нині ГПМ-54 – єдиний вид броньованої пожежної гусеничної техніки на озброєнні ЗСУ. Він необхідний на складах зброї і боєприпасів для гасіння пожеж там, де не може добратися жодна інша техніка.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Укроборонпром Збройні сили України Новини України
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