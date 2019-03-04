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      Львовским школам платят за собранную макулатуру

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      В учебных заведениях начали оплачиваемый сбор макулатуры. В 2018 году в одном из районов города поставили учебные контейнеры для сбора отходов. А в течение прошлого семестра ученики учились сортировать мусор.

      Чтобы собирать отработанную бумагу было интереснее, дети в львовской школе № 13 устроили гонки между классами.

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      Ученики так охотно соревновались, что собрали аж 250 килограммов макулатуры. Теперь за каждый сданный килограмм школа будет получать оплату. Заработанные деньги потратят на нужды учреждения и благотворительность.

      сміття
      Сортировка мусора в львовской школе

      "Макулатуру мы не просто забираем, она будет выкупаться переработчиком по рыночной стоимости. Была договоренность по 2 гривны 50 копеек", – сказал координатор экологической инициативы Олег Котис.

      сміття
      Школам платят за собранную макулатуру

      Сейчас макулатуру собирают в 35 школах Львова. А в течение весны 2019 года присоединятся и другие районы города.

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      Как сортировать мусор

      Перед тем, как начать сортировать мусор, стоит учесть несколько важных моментов:

      – собирайте и сортируйте только чистое сырье, без остатков еды и жира;
      – мусор уплотняйте, чтобы он занимал меньше места;
      – все мелкое однотипное вторсырье собирайте отдельно (например, известный "пакет с пакетами");
      – бутылки и тетра-паки нужно промыть, открутить крышечки (их соберите отдельно) и сжать;
      – консервные банки нужно помыть, все банки – максимально сжать;
      – стоит обращать внимание на маркировку на пластиковых упаковках (в виде треугольника с цифрой (от 1 до 7) и/или буквами). Продукты без маркировки к переработке не принимают.

      сміття
      Правила сортировки мусора

      Больше о сортировке мусора – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Экология Образование Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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