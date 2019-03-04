Львовским школам платят за собранную макулатуру
В учебных заведениях начали оплачиваемый сбор макулатуры. В 2018 году в одном из районов города поставили учебные контейнеры для сбора отходов. А в течение прошлого семестра ученики учились сортировать мусор.
Чтобы собирать отработанную бумагу было интереснее, дети в львовской школе № 13 устроили гонки между классами.
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Ученики так охотно соревновались, что собрали аж 250 килограммов макулатуры. Теперь за каждый сданный килограмм школа будет получать оплату. Заработанные деньги потратят на нужды учреждения и благотворительность.
Сортировка мусора в львовской школе
"Макулатуру мы не просто забираем, она будет выкупаться переработчиком по рыночной стоимости. Была договоренность по 2 гривны 50 копеек", – сказал координатор экологической инициативы Олег Котис.
Школам платят за собранную макулатуру
Сейчас макулатуру собирают в 35 школах Львова. А в течение весны 2019 года присоединятся и другие районы города.
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Как сортировать мусор
Перед тем, как начать сортировать мусор, стоит учесть несколько важных моментов:
– собирайте и сортируйте только чистое сырье, без остатков еды и жира;
– мусор уплотняйте, чтобы он занимал меньше места;
– все мелкое однотипное вторсырье собирайте отдельно (например, известный "пакет с пакетами");
– бутылки и тетра-паки нужно промыть, открутить крышечки (их соберите отдельно) и сжать;
– консервные банки нужно помыть, все банки – максимально сжать;
– стоит обращать внимание на маркировку на пластиковых упаковках (в виде треугольника с цифрой (от 1 до 7) и/или буквами). Продукты без маркировки к переработке не принимают.
Правила сортировки мусора
Больше о сортировке мусора – читайте в материале 24 канала