Львівським школам платять за зібрану макулатуру

У навчальних закладах Львова почали оплачуваний збір макулатури. У 2018 році в одному з районі міста поставили навчальні контейнери для збору відходів. А впродовж минулого семестру учні вчилися сортувати сміття.

Щоб збирати відпрацьований папір було цікавіше, діти у львівській школі № 13 влаштували перегони між класами.

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Учні так охоче змагалися, що назбирали аж 250 кілограмів макулатури. Тепер за кожний зданий кілограм школа отримуватиме оплату. Зароблені гроші витратять на потреби закладу та благодійність.



Сортування сміття у львівській школі

"Макулатуру ми не просто забираємо, вона буде викуплятися переробником по ринковій вартості. Була домовленість по2 гривні 50 копійок", – сказав координатор екологічної ініціативи Олег Котис.



Школам платять за зібрану макулатуру

Наразі макулатуру збирають у 35 школах Львова. А впродовж весни 2019 року долучаться й інші райони міста.



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Як сортувати сміття

Перед тим, як розпочати сортувати сміття, варто врахувати декілька важливих моментів:

– збирайте та сортуйте лише чисту сировину, без залишків їжі та жиру;

– сміття ущільнюйте, щоб воно займало менше місця;

– всю дрібну однотипову вторсировину збирайте окремо (наприклад, відомий "пакет з пакетами");

– пляшки та тетра-паки потрібно промити, відкрутити кришечки (їх зберіть окремо) та стиснути;

– консервні бляшанки потрібно помити, усі бляшанки – максимально стиснути;

– варто звертати увагу на маркування на пластикових упакуваннях(у вигляді трикутника з цифрою (від 1 до 7) та/або літерами). Продукти без маркування до перероблення не приймають.



Правила сортування сміття

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