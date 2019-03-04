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      Львівським школам платять за зібрану макулатуру

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      У навчальних закладах Львова почали оплачуваний збір макулатури. У 2018 році в одному з районі міста поставили навчальні контейнери для збору відходів. А впродовж минулого семестру учні вчилися сортувати сміття.

      Щоб збирати відпрацьований папір було цікавіше, діти у львівській школі № 13 влаштували перегони між класами.

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      Учні так охоче змагалися, що назбирали аж 250 кілограмів макулатури. Тепер за кожний зданий кілограм школа отримуватиме оплату. Зароблені гроші витратять на потреби закладу та благодійність.

      сміття
      Сортування сміття у львівській школі 

      "Макулатуру ми не просто забираємо, вона буде викуплятися переробником по ринковій вартості. Була домовленість по2 гривні 50 копійок", – сказав координатор екологічної ініціативи Олег Котис.

      сміття
      Школам платять за зібрану макулатуру

      Наразі макулатуру збирають у 35 школах Львова. А впродовж весни 2019 року долучаться й інші райони міста.

      сміття
      Скільки часу розкладаються пластик, скло, папір чи метал

      Як сортувати сміття 

      Перед тим, як розпочати сортувати сміття, варто врахувати декілька важливих моментів:

      – збирайте та сортуйте лише чисту сировину, без залишків їжі та жиру;
      – сміття ущільнюйте, щоб воно займало менше місця;
      – всю дрібну однотипову вторсировину збирайте окремо (наприклад, відомий "пакет з пакетами");
      – пляшки та тетра-паки потрібно промити, відкрутити кришечки (їх зберіть окремо) та стиснути;
      – консервні бляшанки потрібно помити, усі бляшанки – максимально стиснути;
      – варто звертати увагу на маркування на пластикових упакуваннях(у вигляді трикутника з цифрою (від 1 до 7) та/або літерами). Продукти без маркування до перероблення не приймають.

      сміття
      Правила сортування сміття

      Більше про сортування сміття – читайте у матеріалі 24 каналу 

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      Теги: Новини України Екологія Освіта Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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