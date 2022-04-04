Во Львовской области будут проводить учебные стрельбы из танков: людей просят не паниковать
4 апреля 2022 , 13:23Читати новину українською
Источник:Максим Козицкий/Львовская ОВА (ОДА)
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий на своей странице в телеграм успокоил жителей Львовщины.
Максим Козицкий предупредил людей, чтобы они не паниковали и сохраняли спокойствие.
Важно Много заминированных дорог и разрушенных мостов: на Черниговщине людей просят пока не возвращаться
Он отметил, что в первой половине дня 4 апреля 2022 года на полигоне Львовского бронетанкового завода будут проводить стрельбы из танковых орудий.
Обратите внимание – Путину нужна "хоть какая-то победа" до 9 мая, – разведка США: смотрите видео