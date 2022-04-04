Во Львовской области будут проводить учебные стрельбы из танков: людей просят не паниковать

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий на своей странице в телеграм успокоил жителей Львовщины.

Максим Козицкий предупредил людей, чтобы они не паниковали и сохраняли спокойствие.

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Он отметил, что в первой половине дня 4 апреля 2022 года на полигоне Львовского бронетанкового завода будут проводить стрельбы из танковых орудий.

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