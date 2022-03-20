Речь идет о мужском монастыре во Львове и приходе в Червонограде. О решении прихода из Червонограда официально сообщили 20 марта.

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Решение мужского монастыря еще не объявили официально, но оно уже подтверждено.

Решение Свято-Покровского храма города Червонограда

17 марта митрополит Львовский и Сокальский Димитрий принял в епархиальном управлении настоятеля Свято-Покровского храма города Червонограда протоиерея Игоря Деркача, который вместе с общиной УПЦ МП решили перейти в состав Львовско-Сокальской епархии Православной церкви Украины,

– сообщили на официальной странице епархии.

Дмитрий Мокалский одобрил просьбу отца-настоятеля и общины.

Решение Львовского Свято-Воскресенского Новоафонского мужского монастыря

О решении этой церкви стало известно 20 марта, но его еще не объявили официально. Информацию подтвердил член Синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ Андрей Смирнов.

В сети появилось видео, где настоятель Львовского Свято-Воскресенского Новоафонского мужского монастыря Иов Ольшанский объясняет свое решение. Он рассказал, что львовский митрополит УПЦ МП владыка Филарет называл его "психически неуравновешенным" и даже прибег к угрозам.

Когда я обратился с просьбой как-то реагировать (на российскую агрессию – 24 канал), то Владыка Филарет меня только успокаивал, сказал, что я психически неуравновешенный человек. Но когда я настоял, что община меня поддерживает в том, что мы не хотим находиться в лоне Московского патриархата, начались очень некрасивые вещи. Меня начали запугивать и шантажировать. И это уже было последней каплей,

– сказал настоятель монастыря Иов Ольшанский.

Иов Ольшанский подчеркнул, что решение принял по согласованию с общиной монастыря. 20 марта во время литургии настоятель объявил, что община переходит под юрисдикцию митрополита Львовского ПЦУ Макария.