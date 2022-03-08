Он написал соответствующее заявление, обнародованное на странице Тернопольской епархии УПЦ МП. Митрополит решил отречься от государственного ордена страны-агрессора.

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Митрополит УПЦ МП отказался от ордена России

В связи с войной России против Украины, начатой ​​президентом Путиным, исполняю свой общественный долг – отказываюсь от его награды – ордена "Дружбы народов",

– написал митрополит.

Представитель Московского патриархата добавил, что получил орден, "когда народы жили в мире", а теперь глава Кремля нарушил этот мир и начал войну против Украины. "Решительно осуждаю агрессию против Украины. Молюсь, чтобы Господь послал благословенный мир нашей родине", – добавил митрополит.

Справка. "Орден Дружбы" – российская награда "за большой вклад в развитие дружеских отношений между народами и укрепление духовных традиций". Она стала повторением советского ордена "Дружбы народов".

Напомним, настоятель Московского патриархата в Украине еще в первый день войны обратился к Путину и попросил прекратить агрессию.

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