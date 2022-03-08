Він написав відповідну заяву, яку оприлюднили на сторінці Тернопільської єпархії УПЦ МП. Митрополит вирішив зректися державного ордена країни-агресорки.

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Митрополит УПЦ МП відмовився від ордена Росії

У зв'язку з війною Росії проти України, розпочатої президентом Путіним, виконую свій громадський обов'язок – відмовляюся від його нагороди – ордена "Дружби народів",

– написав митрополит.

Представник Московського патріархату додав, що отримав орден, "коли народи жили в мирі", а тепер глава Кремля порушив цей мир почав війну проти України. "Рішуче засуджую агресію проти України. Молюся, щоб Господь послав благословенний мир нашій батьківщині", – додав митрополит.

Довідка. "Орден Дружби" – російська нагорода "за великий внесок у розвиток дружніх відносин між народами та зміцнення духовних традицій". Вона стала повторенням радянського ордена "Дружби народів".

Нагадаємо, настоятель Московського патріархату в Україні ще у перший день війни звернувся до Путіна та попросив припинити агресію.

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