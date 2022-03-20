Мовиться про чоловічий монастир у Львові та парафія у Червонограді. Про рішення парафії з Червонограда офіційно повідомили 20 березня.

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Рішення чоловічого монастиря ще не оголосили офіційно, але воно вже підтверджене.

Рішення Свято-Покровського храму міста Червонограда

17 березня митрополит Львівський і Сокальський Димитрій прийняв в єпархіальному управлінні настоятеля Свято-Покровського храму міста Червонограда, протоієрея Ігоря Деркача, який разом з громадою УПЦ МП вирішили перейти до складу Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України,

– повідомили на офіційній сторінці єпархії.

Дмитрій Мокалський схвалив прохання отця-настоятеля та громади.

Рішення Львівського Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічого монастиря

Щодо рішення цієї церкви стало відомо 20 березня, але його ще не оголосили офіційно. Інформацію підтвердив член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смирнов.

У мережі з'явилось відео, в якому настоятель Львівського Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічого монастиря Йов Ольшанський пояснює своє рішення. Він розповів, що львівський митрополит УПЦ МП владика Філарет називав його "психічно неврівноваженим" та навіть вдався до погроз.

Коли я звернувся з проханням якось реагувати (на російську агресію – 24 канал), то Владика Філарет мене лише заспокоював, сказав, що я психічно неврівноважена людина. Але коли я настояв, що і громада мене підтримує у тому, що ми не хочемо перебувати у лоні Московського патріархату, почалися дуже негарні речі. Мене почали залякувати і шантажувати. І це вже було останньою краплею,

– сказав настоятель монастиря Йов Ольшанський.

Йов Ольшанський наголосив, що рішення прийняв за погодженням з громадою монастиря. 20 березня під час літургії настоятель оголосив, що громада переходить під юрисдикцію митрополита Львівського ПЦУ Макарія.