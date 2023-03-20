Отчитались об активном процессе декоммунизации в Дрогобыцкой РВА. В ведомстве отметили, что на днях удалось снести три памятника советских времен.

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Упоминаний о советском становится меньше

Так, в селе Опоры демонтировали 2 памятника. По имеющимся данным, один из них в свое время был посвящен советским летчикам. Другой монумент – москвофилу и коммунисту Кузьме Плехатому. Кроме того, 17 марта в Меденичах была демонтирована также могила советских воинов.

Но это еще не все. По словам местных властей, готовится процесс по демонтированию еще 8 объектов. Их снесут в Меденичах, Солонском, Дорожеве, Волоще и Грушеве. Кроме того, переименование ожидает улицу Победы в Опорах и Ровно. Также в Меденичах больше не будет улицы Гагарина.

Также проводилось обсуждение судьбы памятника Григорию Геврику – очередному так называемому советскому герою, – который стоит в Дрогобыче. Кроме того, процесс декоммунизации продолжается в Сходнице, Бориславе, Трускавце.

В частности, по мнению участников рабочей группы, фигура Григория Геврика слишком противоречива, чтобы хранить его в памяти следующих поколений, как проукраинского деятеля,

– подчеркивают в РВА.

Заметим, что ранее военнослужащие снесли советские памятники в селах Львовщины Их лишились в Стрелковской общине Самборщины. Провели декоммунизацию в Борине, Топильнице, Стрелках, а также в Луках.

По словам местного жителя Василия Курия, у памятника советскому солдату, который снесли в Стрелках, есть интересная надпись. Посвящённый монумент "погибшим от рук противников русского народа, в 1946 – 1949 годах". Это означает, что его построили в честь тех, кто противостоял украинскому сопротивлению после Второй мировой войны. Даже так.