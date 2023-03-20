Відзвітували про активний процес декомунізації у Дрогобицькій РВА. У відомстві зауважили, що на днях вдалося знести три пам'ятники радянської доби.

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Згадок про радянське стає менше

Так, у селі Опори демонтували 2 пам'ятники. За наявними даними, один із них свого часу присвятили радянським льотчикам. Інший монумент – москвофілу та комуністу Кузьмі Плехатому. Крім того, 17 березня у Меденичах демонтували також могилу радянських воїнів.

Але і це ще не все. За словами місцевої влади, готується процес з демонтування ще 8 об'єктів. Їх знесуть у Меденичах, Солонську, Дорожеві, Волощі та Грушеві. Крім того, перейменування очікує на вулицю Перемоги в Опорах та Рівному. Також у Меденичах більше не буде вулиці Гагаріна.

Також проводилося обговорення долі пам'ятника Григорію Геврику – черговому так званому радянському герою, – який стоїть у Дрогобичі. Крім того, процес декомунізації триває у Східниці, Бориславі, Трускавці.

Зокрема, на думку учасників робочої групи, постать Григорія Геврика є занадто суперечливою, щоб зберігати його у пам’яті наступних поколінь, як проукраїнського діяча,

– наголошують у РВА.

Зауважимо, що раніше військовослужбовці знесли радянські пам'ятники у селах Львівщини. Їх позбулися у Стрілківській громаді на Самбірщині. Провели декомунізацію у Борині, Топільниці, Стрілках, а також Луках.

За словами місцевого мешканця Василя Курія, біля пам'ятника радянському солдату, який знесли у Стрілках, є цікавий напис. Присвячений монумент "погибшим от рук врагов советского народа, в 1946 – 1949 годах". Це означає, що його спорудили на честь тих, хто протистояв українському руху опору після Другої світової війни. Навіть так.