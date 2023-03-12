Глава Мінцифри Михайло Федоров зауважив, що за нову назву в Дії вже проголосували 1,1 мільйона українців. Більшість проголосували за один варіант.

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Як називатимуть Південно-Західну залізницю

Більшість із них (хто голосував у Дії – 24 Канал) – понад 417,2 тисячі українців – проголосували за назву Центральна залізниця,

– розповіли в Дії.

Окрім того, люди голосували за інші назви. Зокрема:

на другому місці — Київська залізниця, проголосували понад 328,6 тисячі осіб;

на третьому — Столична залізниця, з понад 242,4 тисячами голосів;

на четвертому — Північна залізниця, адже цю назву підтримали понад 138,9 тисячі людей.

У Мінцифри зазначили, що дві гілки Укрзалізниці – Південно-Західна та Південна – були названі за географічною прив'язкою до російської імперії. Адже територіально вони розміщені в зовсім інших регіонах:

Південно-Західна залізниця простягається від Чернігівщини до Поділля, охоплюючи території 5 та частково ще 6 областей нашої держави;

Південна – охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей.

У Дії обиратимуть назву Південної залізниці

У Дії одразу стартує наступне опитування – треба обрати нову назву для Південної залізниці. Голосування діятиме протягом 10 – 17 березня.

Зараз саме час позбутися російського минулого і будь-яких зв'язків із країною-агресором. Долучайтеся до нового опитування в Дії та виберіть для Південної залізниці нову назву, яка відповідає її реальному розташуванню,

– закликали в міністерстві.



Як називаються різні гілки залізниці в Україні

Там пояснили, що цього разу люди обиратимуть між назвами:

Харківська залізниця;

Слобожанська залізниця;

Слобідська залізниця;

Східна залізниця.

Що відомо про перейменування в Укрзалізниці

В Укрзалізниці 21 лютого 2023 року заявили, що починають програму "Залізна українізація". Вона спрямована на те, щоб позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту.

Програма триватиме три роки – протягом 2023 – 2025 років.

За ці три роки у декілька етапів ми хочемо повністю знищити все, що пов'язує нас з країною-агресором. Назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій,

– заявили в компанії.

Також там відзначили, що назви станцій та зупинок змінять разом з органами місцевого самоврядування. Зокрема, підготують необхідні пропозиції та оберуть для них патріотичні назви — назви, прив'язані до історичної місцевості, назви на честь видатних українців, героїв чи історичних постатей України. Ба більше, згодом:

на українських залізничних квитках не буде написів російською мовою , як прописували застарілі нормативні акти;

, як прописували застарілі нормативні акти; замінять позначення світлофорів, умовних адрес і скорочень. Наприклад, на залізничних світлофорах не буде позначок "Ч", адже в Україні немає "чьотної" колії, є парна;

замінять нумерацію кілометражу – відлік українських залізниць буде починатися від Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський, де встановлено нульову позначку.

У компанії запевнили, що вже вивчили юридичні та технічні аспекти, опрацювали інформацію про об'єкти, які потребують українізації, створили комплексну програму українізації залізниці.