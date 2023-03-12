Глава Мінцифри Михайло Федоров зауважив, що за нову назву в Дії вже проголосували 1,1 мільйона українців. Більшість проголосували за один варіант.
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Як називатимуть Південно-Західну залізницю
Більшість із них (хто голосував у Дії – 24 Канал) – понад 417,2 тисячі українців – проголосували за назву Центральна залізниця,
– розповіли в Дії.
Окрім того, люди голосували за інші назви. Зокрема:
- на другому місці — Київська залізниця, проголосували понад 328,6 тисячі осіб;
- на третьому — Столична залізниця, з понад 242,4 тисячами голосів;
- на четвертому — Північна залізниця, адже цю назву підтримали понад 138,9 тисячі людей.
У Мінцифри зазначили, що дві гілки Укрзалізниці – Південно-Західна та Південна – були названі за географічною прив'язкою до російської імперії. Адже територіально вони розміщені в зовсім інших регіонах:
- Південно-Західна залізниця простягається від Чернігівщини до Поділля, охоплюючи території 5 та частково ще 6 областей нашої держави;
- Південна – охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей.
У Дії обиратимуть назву Південної залізниці
У Дії одразу стартує наступне опитування – треба обрати нову назву для Південної залізниці. Голосування діятиме протягом 10 – 17 березня.
Зараз саме час позбутися російського минулого і будь-яких зв'язків із країною-агресором. Долучайтеся до нового опитування в Дії та виберіть для Південної залізниці нову назву, яка відповідає її реальному розташуванню,
– закликали в міністерстві.
Як називаються різні гілки залізниці в Україні
Там пояснили, що цього разу люди обиратимуть між назвами:
- Харківська залізниця;
- Слобожанська залізниця;
- Слобідська залізниця;
- Східна залізниця.
Що відомо про перейменування в Укрзалізниці
В Укрзалізниці 21 лютого 2023 року заявили, що починають програму "Залізна українізація". Вона спрямована на те, щоб позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту.
Програма триватиме три роки – протягом 2023 – 2025 років.
За ці три роки у декілька етапів ми хочемо повністю знищити все, що пов'язує нас з країною-агресором. Назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій,
– заявили в компанії.
Також там відзначили, що назви станцій та зупинок змінять разом з органами місцевого самоврядування. Зокрема, підготують необхідні пропозиції та оберуть для них патріотичні назви — назви, прив'язані до історичної місцевості, назви на честь видатних українців, героїв чи історичних постатей України. Ба більше, згодом:
- на українських залізничних квитках не буде написів російською мовою, як прописували застарілі нормативні акти;
- замінять позначення світлофорів, умовних адрес і скорочень. Наприклад, на залізничних світлофорах не буде позначок "Ч", адже в Україні немає "чьотної" колії, є парна;
- замінять нумерацію кілометражу – відлік українських залізниць буде починатися від Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський, де встановлено нульову позначку.
У компанії запевнили, що вже вивчили юридичні та технічні аспекти, опрацювали інформацію про об'єкти, які потребують українізації, створили комплексну програму українізації залізниці.