Во Львовской области временно не работают линии служб спасения: куда звонить
5 марта 2022 , 18:20Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
Во Львовской области временно не работают линии спасательной службы по номерам "101" и "112", то есть ГСЧС и полиции.
Поэтому обнародовали альтернативные номера, куда звонить по телефону жителям Львовщины в случае чрезвычайной ситуации.
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Куда звонить в случае ЧС:
- +380 96 96 32 583,
- +380 67 94 31 923;
- +380 63 98 15 841,
- +380 93 54 78 394;
- +380 99 52 18 203,
- +380 99 52 18 220.
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