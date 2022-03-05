Во Львовской области временно не работают линии служб спасения: куда звонить

5 марта 2022 , 18:20
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Источник:

"Суспільне"

Во Львовской области временно не работают линии спасательной службы по номерам "101" и "112", то есть ГСЧС и полиции.

Поэтому обнародовали альтернативные номера, куда звонить по телефону жителям Львовщины в случае чрезвычайной ситуации.

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Куда звонить в случае ЧС:

  • +380 96 96 32 583,
  • +380 67 94 31 923;
  • +380 63 98 15 841,
  • +380 93 54 78 394;
  • +380 99 52 18 203,
  •  +380 99 52 18 220.

 

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Автор: Анастасія Кушпіт