Политик не исключил, что на совместные празднования могут собраться группы из 10 депутатов. Однако официального и громкого праздника не будет, подчеркнул Арахамия.
К теме В Трускавце уже повеселились, – Корниенко высмеял идею Тищенко об элитном корпоративе
Совместного партийного мероприятия не будет, – Арахамия
Мы не будем делать какое-то общее фракционное или партийное мероприятие… Новогоднего корпоратива не будет,
– сказал Арахамия в кулуарах парламента.
Что касается Нового года, то его встречать нардеп планирует, как всегда, в кругу своей большой семьи. Уже затем Арахамия поедет в Буковель на 2 – 3 дня, а впоследствии уйдет за границу.
Арахамия пообещал прочитать Сковороду
Ранее спикер Руслан Стефанчук посоветовал депутатам книги, которые следует прочесть на каникулах. Арахамия, смеясь, ответил, что сам будет читать Григория Сковороду.
Значительно больше здесь Похоже на Ди Каприо, – Арахамия об известной цитате Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал"
Что известно о возможном корпоративе "Слуг народа"
- Нардеп Николай Тищенко предложил организовать корпоратив в элитном ресторане.
- Бутылка шампанского в заведении стоит более 2 600 гривен.
- Эту идею раскритиковал первый вице-спикер Александр Корниенко, который подчеркнул, что "повеселились уже в Трускавце".