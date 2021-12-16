Політик не виключив, що на спільні святкування можуть зібратись групи з 10 – депутатів. Проте офіційного та гучного свята не буде, наголосив Арахамія.

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Спільного партійного заходу не буде, – Арахамія

Ми не будемо робити якийсь спільний фракційний чи партійний захід… новорічного корпоративу не буде,

– сказав Арахамія в кулуарах парламенту.

Щодо самого Нового року, то його зустрічати нардеп планує, як завжди, в колі своєї великої родини. Вже згодом Арахамія поїде в Буковель на 2 -3 дні, а згодом гайне за кордон.

Арахамія пообіцяв прочитати Сковороду

Раніше спікер Руслан Стефанчук порадив депутатам книги, які варто прочитати на канікулах. Арахамія, сміючись, відповів, що сам читатиме Григорія Сковороду.

Цікаво! Раніше Арахамія потрапив у курйозну ситуацію через Сковороду. Коли політика спитали, кому належить фраза: "Світ ловив мене та не спіймав", він відповів – що Леонардо ДіКапріо.

Значно більше тут Схоже на Ді Капріо, – Арахамія про відому цитату Сковороди "Світ ловив мене, але не спіймав"

Що відомо про ймовірний корпоратив "Слуг народу"