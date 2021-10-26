Голова фракції "Слуга народу" відповідав на бліц-питання в ефірі одного з українських телеканалів. Відповідне відео швидко поширилося й мережею.

Читайте також Поцілуємо Путіна в усі місця, – Арахамія насварив Рабіновича, який їздив у Кремль

Не впізнав фразу Сковороди

Політик, схоже, дещо розгубився. Спочатку він відповів, що "поняття не має", хто може бути її автором. Водночас жартома додав, що згадав про Леонардо ді Капріо у фільмі "Впіймай мене, якщо зможеш" режисера Стівена Спілберга. Тоді йому розповіли, що мовиться про Сковороду й запитали, що могла б означати ця фраза.

Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, тому що він хотів щось виразити та показати народу, а вони цього не зрозуміли,

– припустив Арахамія.

Арахамія не знає цін на продукти

Крім цього, на тлі нещодавнього курйозу з Тищенком, Арахамію запитали, чи орієнтується він у теперішніх цінах на продукти. Політик одразу щиро зізнався, що ні. Мовляв, такими питаннями у нього в сім'ї займається лише дружина, а він про це також "не має поняття".

Як Тищенко сконфузився через ціни на продукти