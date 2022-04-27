Лживое представление, – Подоляк о намерениях россиян провести "пресс-тур" в Мариуполь

Михаил Подоляк отреагировал на новую провокацию России по Мариуполю. Оккупанты собираются везти туда западные СМИ в так называемый "пресс-тур".

Захватчики хотят везти журналистов через Ростов, а по дороге подсовывать актеров с рассказами о зверствах якобы украинской армии, рассказал советник главы ОП.

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Подоляк подчеркнул, что на самом деле Россия готовит лживое представление. Это классическая пропагандистская история.

Кто еще ведется на этот цирк Оруэлла?

– риторически спросил политик.

Для чего россияне устраивают это "спектакль"

В эфире телемарафона Подоляк добавил, что таким образом оккупанты хотят скрыть свои преступления. Когда мы освободим Мариуполь, увидим, сколько там погибло и исчезло. Советник отмечает, что речь идет о тысячах.

Подробнее о "пресс-туре"

В украинской разведке подчеркнули, что это действо – откровенная провокация. Россияне готовят масштабную ложь. Так называемый "пресс-тур" запланирован на 28 апреля.

Напомним, что с 1 марта Мариуполь находится в окружении оккупантов. За это время русские войска просто уничтожили город.

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