Такое решение Совет премии вынес сегодня, 6 сентября. От имени народа Украины награду получит 15 сентября Владимир Кличко, сообщает издание "Deutsche Welle".

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Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал настолько сильно ценность свободы. Украина ведет героическую борьбу за свои ценности и защищает их день за днем уже много месяцев,

– говорится в заявлении Совета премии.

Церемония вручения M100 Media Award: что о ней известно

Церемония вручения награды состоится 15 сентября в Потсдаме. Как «голос из Киева» от имени украинского народа премию получит Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко. Речь произнесут посол США в Германии Эми Гатман и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. С политической речью на церемонии выступит канцлер Германии Олаф Шольц.

Премию M100 Media Award присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимания в Европе. Ранее премию получали экс-министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, основатель организации «Врачи без границ», французский журнал Charlie Hebdo и другие.

Какими еще премиями награждали народ Украины

В мае неправительственный аналитический центр США по исследованию международных отношений и проблем международной безопасности Atlantic Council наградил весь народ Украины «За выдающееся лидерство». Весь народ стал лауреатом Atlantic Council впервые.

В июле престижную американскую награду имени Артура Эша за мужество получил Виталий Кличко. Он заявил, что считает эту премию наградой всех украинцев, которые защищают независимость и свободу Украины.

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