Таке рішення Рада премії прийняла сьогодні, 6 вересня. Від імені народу України нагороду отримає Володимир Кличко.

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Жоден народ світу в останні кілька місяців не демонстрував настільки пристрасно цінність свободи. Україна веде героїчну боротьбу за свої цінності та захищає їх день за днем уже багато місяців,

– йдеться у заяві Ради премії.

Церемонія вручення M100 Media Award: що про неї відомо

Церемонія вручення нагороди відбудеться 15 вересня у німецькому місті Потсдам. Як "голос з Києва" від імені українського народу премію отримає Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка. Промову виголосять посол США в Німеччині Емі Гатман і колишній голова Європейської ради Дональд Туск. З політичним зверненням на церемонії виступить і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

M100 Media Award – премія, яку присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі. Раніше премію отримували ексміністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер, засновник організації "Лікарі без кордонів", французький журнал Charlie Hebdo та інші.

Якими ще преміями нагороджували народ України

У травні неурядовий аналітичний центр США з дослідження міжнародних відносин і проблеми міжнародної безпеки Atlantic Council нагородив українців "За видатне лідерство". Весь народ став лауреатом Atlantic Council вперше.

У липні престижну американську нагороду імені Артура Еша за мужність отримав Віталій Кличко. Він заявив, що вважає цю премію нагородою всіх українців, які захищають незалежність і свободу України.

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