Нещодавно під час свого вечірнього звернення Зеленський розповів, що підписав низку указів про нагородження представників різних професій. Глава держави відзначив тих, хто справді допоміг захисту держави, її незалежності, людей, і кого дійсно знають на фронті.

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Зеленський нагородив низку відомих українців

Нещодавно Зеленський звернувся до військових, правоохоронців, органів влади та представників медіа з проханням надати кандидатури тих, хто заслуговує на державні нагороди, зокрема українців, які:

підтримують військових, бойовий дух народу та його віру в себе,

поширюють правду про війну,

мобілізують допомогу Україні за кордоном,

підтримують переселенців,

тих, кого знають в армії та яким вдячні на передовій.

Серед запропонованих кандидатур були волонтери, посадовці, журналісти, працівники комунальних підприємств, зв'язківці, спортсмени, артисти, музиканти, громадські діячі, працівники енергетичної галузі, пошти тощо.

Згодом на сайті Офісу Президента з'явився відповідний указ, датований 23 серпням. У списку нагороджених можна побачити й імена відомих українців. Згідно з указом, їх відзначили за:

значні заслуги у зміцненні української державності,

мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України,

вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя,

відстоювання національних інтересів нашої держави,

сумлінне виконання професійного обов'язку.

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Президент нагородив Чмута, Притулу, Хливнюка та інших

Чемпіона світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика відзначили орденом "За заслуги" І ступеня.

Своєю чергою, орденом "За заслуги" II ступеня нагородили:

заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова,

актора та продюсера Юрія Горбунова,

волонтера Сергія Притулу.

Орденом "За заслуги" III ступеня відзначили:

міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук,

артиста, співака, сценариста, композитора Андрія Данилка,

співака Віталія Козловського,

актора та ведучого Євгена Кошового,

міністра інфраструктури Олександра Кубракова,

міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка,

співака та композитора Арсена Мірзояна,

міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського,

співака Артема Пивоварова,

співака Олександра Пономарьова,

музиканта-інструменталіста, вокаліста гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипку,

міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Орденом "За мужність" III ступеня нагородили:

співака, лідера рок-гурту O.Torvald Євгена Галича,

співака, вокаліста гурту "ТНМК" Олега Михайлюту,

співака, композитора, ведучого Миколу Сергу,

лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Орденом княгині Ольги III ступеня президент відзначив:

співачку Наталію Могилу (Могилевську),

співачку Злату Огнєвич,

співачку, авторку пісень і композиторку Світлану Тарабарову.

Своєю чергою, голову фонду "Повернись живим" Тараса Чмута Зеленський нагородив медаллю "Захиснику Вітчизни".

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