24 канал зібрав головні тези зі звернення Володимира Зеленського. Про що говорив президент – читайте далі.

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Без авіації неможливо уявити незалежність

Своє вечірнє звернення Володимир Зеленський почав з того, що в останню суботу серпня, тобто сьогодні, наша країна відзначає День авіації.

Президент наголосив, що без авіації неможливо уявити незалежність та нашу сучасність. Українська авіація стала однією з перших цілей ворога 24 лютого – у перший день повномасштабного вторгнення, однак наші герої зламали плани окупантів.

За пів року 18 льотчиків отримали звання Героя України. Ще десятки відзначені державними нагородами. Їхні вміння й бойові результати стали справжньою легендою, і я неодноразово чув найвищу похвалу нашій авіації від представників армій і держав наших партнерів,

– підкреслив президент.

Він додав, що українська авіація – міцна. Вона, однозначно, буде серед найсучасніших, адже цього вже не змінити. Проте навіть в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз, українські пілоти демонструють найвищий клас

Зеленський подякував усім українським льотчикам, тим, хто забезпечує, готує техніку до польотів та допомагає військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання.

"І окремо хочу подякувати батькам наших воїнів, мамам і татам українських льотчиків, за таких сміливих і розумних синів, які зробили й роблять дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу – перемогу України. Ще раз – із Днем авіації України!" – додав глава держави.

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Зеленський нагородив майже 28 тисяч військових

Президент розповів, що цього тижня до Дня Незалежності України він підписав низку указів про відзначення нагородами представників різних професій – тих, хто справді допоміг захисту держави, її незалежності, людей, і кого дійсно знають на фронті.

"Я попросив військових і правоохоронців, усі органи влади – центральні й в областях, міністерства й обласні адміністрації, а також представників медіа – надати мені кандидатури тих, хто заслуговує на нагороди", – додав Зеленський.

Глава держави попросив надати кандидатури людей, які:

підтримують військових,

підтримують бойовий дух українців, віру в себе,

поширюють правду про війну,

мобілізують допомогу Україні за кордоном,

підтримують переселенців

яких знають в армії та яким вдячні на передовій.

Серед них були волонтери, посадовці, журналісти, працівники комунальних підприємств, зв’язківці, транспортники, спортсмени, артисти, музиканти, громадські діячі, працівники енергетичної галузі, пошти тощо.

Багато різних людей, чиї кандидатури були запропоновані. Є й ті, хто нагороджується, на жаль, посмертно. Звичайно, я підписав укази й про нагородження наших воїнів – у Збройних Силах, у розвідці, у Службі безпеки України,

– зауважив Зеленський.

За його словами, загалом з 24 лютого державними нагородами відзначили вже 27,76 тисячі захисників і захисниць.

"Завтра, у неділю, ці укази з’являться. І буде ще один указ – дуже важливий, особливий указ – про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників в боротьбі за свободу і життя", – заявив президент.

Він додав, що відзначать іноземців, внесок яких був дійсно вагомим – тих, кому Україна завжди буде вдячною. Адже боротьба за незалежність – це боротьба усього народу позаяк лише так вона буває успішною. І саме такою, всенародною, вона є в Україні.

"І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, спільний результат, який досягається завдяки міцності й солідарності усіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранії", – зауважив глава держави.

Зеленський підсумував, що свобода перемагає завжди, тож українці обов'язково переможуть.

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