Привітання авіаторам Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що невдовзі настане день, коли наші захисники повністю знищать російських окупантів, які вдерлися на українські землі.

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Володимир Зеленський привітав українських авіаторів

Президент України вчергове нагадав, що в Україні триває жорстока війна, а наші захисники крок за кроком знищують потенціал окупантів. Він побажав якомога швидше вигнати росіян із наших земель.

Настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем. З Днем авіації України,

– йдеться у привітанні Зеленського.

Зверніть увагу. Історія світової авіації тісно пов’язана з Україною. У 1910 році у небо піднявся перший український літак. Його сконструював київський інженер-конструктор, професор Київського політехнічного інституту Олександр Кудашев.

Зеленський привітав з Днем авіації й показав сильні кадри / Фото телеграм Володимира Зеленського

Хто ще привітав українських захисників із Днем авіації

Начальник авіації Повітряних Сил ЗС України бригадний генерал Сергій Голубцов у своєму привітанні зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення, українські авіатори дають гідну відсіч окупантам. Вони захищають рідну землю деколи ціною власного життя. Голубцов запевнив, що ворогу не вдасться зламати дух українського народу, нашу волю до перемоги, до свободи та життя у цивілізованому світі. А українські льотчики готові швидко опановувати сучасні багатофункціональні літаки.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також висловив привітання. Він звернув увагу на те, що за час відбиття широкомасштабної російської агресії 18 льотчиків Повітряних Сил отримали найвище звання Героя України, ще сотні – удостоєні високих державних нагород. Він наголосив, що ми будемо пам'ятати тих, хто віддав своє життя та висловив подяку тим, хто залишається в строю.

Привітання опублікував і Андрій Єрмак. Керівник ОП підкреслив, що наші авіація – це королі неба, яких бояться вороги та поважають українці.

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