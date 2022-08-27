Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За відкритими даними, росія має близько 4 тисяч одиниць літальної техніки. Однак сюди входять як конкретно бойові літаки, так і військово-транспортна авіація тощо. Та й не всі "пташки" в окупантів у справному стані.

До теми Скільки росія ще має літаків й гелікоптерів та чи може виробляти нові: роз'яснення ЗСУ

Авіаційний парк великий, але пілоти не нескінченні

Ігнат нагадав, що після розпаду СРСР Україна отримала в спадок близько 1100 – 1200 різних літаків. росія мала ще більше авіації, а згодом ще й запустила нові виробництва. На полі бою можна побачити і Су-27, і Су-30 СМ, і Су-35, і МіГ-31 тощо.

Парк великий. Але будемо робити ставку на те, зо і пілоти в росії не безкінечні. Ми бачили, хто воював в Україні. Це ті, хто бомбили Сирію, залучались до різних військових конфліктів. Вони теж мають здатність закінчуватися, – зазначив Ігнат.

Він додав, що все ж таки у росії не так багато пілотів з реальним досвідом бойових дій, якщо вони почали залучати пенсіонерів. Деякі відставники взагалі не хочуть виконувати завдання зі знищення міст. Хоч багато хто готовий робити брудну роботу за гроші.

Юрій Ігнат про російську авіацію та пілотів: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно мережею ширилася інформація, що росія базує поблизу кордонів з Україною сотні військових літаків та гелікоптерів. Юрій Ігнат підтвердив цю інформацію, але закликав не панікувати. Сотні повітряних суден базувалися там і на початку повномасштабного вторгнення, і до нього.