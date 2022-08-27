Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По открытым данным, у россии есть около 4 тысяч единиц летательной техники. Однако сюда входят как конкретно боевые самолеты, так и военно-транспортная авиация. Да и не все "птички" у оккупантов в исправном состоянии.

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Авиационный парк велик, но пилоты не бесконечны.

Игнат напомнил, что после распада СССР Украина получила в наследство около 1100 – 1200 разных самолетов. россия имела еще больше авиации, а впоследствии запустила новые производства. На поле боя можно увидеть и Су-27, и Су-30 СМ, и Су-35, и МиГ-31.

Парк большой. Но будем делать ставку на то, что и пилоты в россии не бесконечны. Мы видели, кто воевал в Украине. Это те, кто бомбил Сирию, привлекались к разным военным конфликтам. Они тоже обладают способностью заканчиваться, – отметил Игнат.

Он добавил, что все же у россии не так много пилотов с реальным опытом боевых действий, если они начали привлекать пенсионеров. Некоторые отставники вообще не хотят выполнять задачи по уничтожению городов. Хотя многие готовы делать грязную работу за деньги.

Юрий Игнат о российской авиации и пилотах: смотрите видео

Напомним, недавно по сети распространялась информация, что россия базирует вблизи границ с Украиной сотни военных самолетов и вертолетов. Юрий Игнат подтвердил эту информацию, но призвал не паниковать. Сотни воздушных судов базировались там и в начале полномасштабного вторжения и до него.