З цього приводу наші захисники отримують вітання. Зокрема, від своїх командирів та колег по цеху.

До теми Повітряні сили ЗСУ знищили ще 3 ворожі безпілотники

Вітаю тих, хто літає, хто забезпечує і робить усе для того, аби наші крила тільки міцніли, аби ворог на власній шкурі відчув не лише бойовий дух наших пілотів, а й ударну силу нашого повітряного флоту,

– сказав начальник авіації Повітряних Сил ЗС України бригадний генерал Сергій Голубцов.

Він наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення, авіатори дали гідну відсіч окупантам. Вони захистили рідну землю деколи ціною власного життя.

Голубцов запевнив, що ворогу не вдасться зламати дух українського народу, нашу волю до перемоги, до свободи та життя у цивілізованому світі. Наші льотчики готові швидко опановувати сучасні багатофункціональні літаки.

"Бо наші льотчики – найкращі! Авіатори – це сміливі, відповідальні, професійні, відчайдушні люди, які щодня і щоночі боронять рідну землю від російської агресії!" – сказав він.

Привітання для авіації: дивіться відео

Привітання від командувача та Генштабу

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також висловив привітання. Він звернув увагу на те, що авіаційна історія України наповнена героїчними здобутками та самовідданою працею вчених, конструкторів, льотчиків і дослідників.

У нашій пам'яті назавжди залишаться подвиги українських військових льотчиків і всіх, хто забезпечує їхню роботу, присвятив своє життя авіаційній справі. Відважних людей, які з перших днів російської агресії стали на захист української землі і вписали нові історичні віхи до славетного бойового шляху авіації Збройних Сил України,

– сказав Олещук.

За його словами, під час відбиття широкомасштабної російської агресії 18 льотчиків Повітряних Сил отримали найвище звання Героя України, сотні військовослужбовців удостоєні високих державних нагород. Тих, хто віддав своє життя за Україну, ми будемо пам'ятати. А тим, хто досі в строю, Олещук висловив подяку.

Також авіаційники отримали привітання від Генштабу ЗСУ.

Українська авіація завдає втрат ворогу

Зранку 20 серпня наша авіація атакувала опорний пункт росіян поблизу Іванівки. Ракетно-зенітним підрозділам вдалося знищити 2 одиниці броньованої техніки ворога та ліквідувати 10 російських окупантів.

Також українські повітряні сили за 24 серпня приземлили зграю російських безпілотників. Зокрема, на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Крім того, наші захисники 26 серпня продовжили нищити ворогів на Південному напрямку. Загалом за добу ліквідували засоби ворожої ППО та багато техніки окупантів.

Як наша авіація збила ППО ворога: дивіться відео