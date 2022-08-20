Повітряні Сили ЗСУ збили безпілотники росіян оперативно-тактичного рівня. Про це стало відомо з повідомлення на їхній офіційній сторінці.

Зверніть увагу Вибухи у Криму та Мелітополі, майже 45 тисяч знищених ворогів: основне за 178 день війни

Сили ППО знищили три безпілотники росіян

Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня,

– мовиться в повідомленні.

Повітряні сили збили всі 4 ракети, які випустили росіяни на Дніпропетровщину

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети. Тобто усі, які скерували росіяни проти мирного населення. Окупанти намагалися атакувати область ракетами типу "Калібр".

Голова Дніпропетровської ОВА подякував нашим захисникам у лавах Повітряних сил. "Крутий початок суботи від наших військових", – написав Валентин Резніченко.

Загальні втрати ворога станом на 20 серпня

особового складу – 44 900 (+200) окупантів;

танків – 1907 (+8) одиниць

бойових броньованих машин – 4212 (+17) одиниць

артилерійських систем – 1018 (+2) одиниць

РСЗВ – 266 (+0) одиниць

засоби ППО – 141 (+0) одиниця

літаків – 234 (+0) одиниці

гелікоптерів – 197 (+0) одиниць

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) одиниць

крилаті ракети – 190 (+0) одиниць

кораблі / катери – 15 (+0) одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) одиниць

спеціальна техніка – 93 (+3) одиниці.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті 20 серпня: відео