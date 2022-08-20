Повітряні Сили ЗСУ збили безпілотники росіян оперативно-тактичного рівня. Про це стало відомо з повідомлення на їхній офіційній сторінці.
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Сили ППО знищили три безпілотники росіян
Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня,
– мовиться в повідомленні.
Повітряні сили збили всі 4 ракети, які випустили росіяни на Дніпропетровщину
Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети. Тобто усі, які скерували росіяни проти мирного населення. Окупанти намагалися атакувати область ракетами типу "Калібр".
Голова Дніпропетровської ОВА подякував нашим захисникам у лавах Повітряних сил. "Крутий початок суботи від наших військових", – написав Валентин Резніченко.
Загальні втрати ворога станом на 20 серпня
- особового складу – 44 900 (+200) окупантів;
- танків – 1907 (+8) одиниць
- бойових броньованих машин – 4212 (+17) одиниць
- артилерійських систем – 1018 (+2) одиниць
- РСЗВ – 266 (+0) одиниць
- засоби ППО – 141 (+0) одиниця
- літаків – 234 (+0) одиниці
- гелікоптерів – 197 (+0) одиниць
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) одиниць
- крилаті ракети – 190 (+0) одиниць
- кораблі / катери – 15 (+0) одиниць
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) одиниць
- спеціальна техніка – 93 (+3) одиниці.
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