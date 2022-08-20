Воздушные Силы ВСУ сбили беспилотники россиян оперативно-тактического уровня. Об этом стало известно из сообщения на их официальной странице.

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Силы ПВО уничтожили три беспилотника россиян

В течение суток 19 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на юго-восточном направлении уничтожены три российских беспилотника оперативно-тактического уровня,

– говорится в сообщении.

Воздушные силы сбили все 4 ракеты, выпущенные россиянами по Днепропетровской области

Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 вражеские ракеты. То есть все, которые направили россияне против мирного населения. оккупанты пытались атаковать область ракетами типа "Калибр".

Глава Днепропетровской ОВА поблагодарил наших защитников в рядах Воздушных сил. "Крутое начало субботы от наших военных", – написал Валентин Резниченко.

Общие потери врага по состоянию на 20 августа

личного состава – 44 900 (+200) человек;

танков – 1907 (+8) единиц

боевых бронированных машин – 4212 (+17) единиц

артиллерийских систем – 1018 (+2) единиц

РСЗО – 266 (+0) единиц

средства ПВО – 141 (+0) единица

самолетов – 234 (+0) единицы

вертолетов – 197 (+0) единиц

БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8) единиц

крылатые ракеты – 190 (+0) единиц

корабли / катера – 15 (+0) единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) единиц

специальная техника – 93 (+3) единицы.

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