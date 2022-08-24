Так, розрахунки зенітних ракетних військ, разом із розрахунками повітряного командування "Центр" Повітряних Сил знищили в українському небі 4 безпілотники окупантів.
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Ймовірно, це були апарати типу "Орлан-10". Вони намагались розвідати дислокацію наших військ.
- На Сумщині – 1,
- Черкащині – 1,
- Чернігівщині – 2.
У ЗСУ ще опублікували яскраве відео роботи повітряних сил:
Обстріли 24 серпня
росіяни вітають Україну з Днем Незалежності обстрілами та масштабними повітряними тривогами.
- Наприклад, вони вдарили по Синельниківському районі Дніпропетровщини. Там загинула 11-річна дитина.
- У Вінницькій області близько 16:00 чули звуки вибухів. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що ЗСУ успішно спрацювали і "приземлили" ворожий об'єкт. Виявилось, що це був безпілотник.
- Крім того, "прильоти" є у Хмельницькій області. На регіоном здіймалась величезна хмара диму. Однак наразі деталі невідомі.
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