Так, расчеты зенитных ракетных войск вместе с расчетами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил уничтожили в украинском небе 4 беспилотника захватчиков.

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Вероятно, это были аппараты типа "Орлан-10". Они пытались разведать дислокацию наших войск.

В Сумской области – 1,

Черкасской области – 1,

Черниговщине – 2.

В ВСУ еще опубликовали яркое видео работы воздушных сил:

Обстрелы 24 августа

россияне поздравляют Украину с Днем Независимости обстрелами и масштабными воздушными тревогами.

К примеру, они ударили по Синельниковскому району Днепропетровщины. Там погиб 11-летний ребенок.

В Винницкой области около 16:00 слышали звуки взрывов . Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что ВСУ успешно сработали и "приземлили" враждебный объект. Оказалось, что это был беспилотник.

Кроме того, "прилеты" есть в Хмельницкой области. На регионе поднималось огромное облако дыма. Однако пока детали неизвестны.

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