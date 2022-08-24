Так, расчеты зенитных ракетных войск вместе с расчетами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил уничтожили в украинском небе 4 беспилотника захватчиков.
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Вероятно, это были аппараты типа "Орлан-10". Они пытались разведать дислокацию наших войск.
- В Сумской области – 1,
- Черкасской области – 1,
- Черниговщине – 2.
В ВСУ еще опубликовали яркое видео работы воздушных сил:
Обстрелы 24 августа
россияне поздравляют Украину с Днем Независимости обстрелами и масштабными воздушными тревогами.
- К примеру, они ударили по Синельниковскому району Днепропетровщины. Там погиб 11-летний ребенок.
- В Винницкой области около 16:00 слышали звуки взрывов . Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что ВСУ успешно сработали и "приземлили" враждебный объект. Оказалось, что это был беспилотник.
- Кроме того, "прилеты" есть в Хмельницкой области. На регионе поднималось огромное облако дыма. Однако пока детали неизвестны.
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