Про загибель Тараса "Хаммера" повідомили ще 8 квітня. Він з 2014 року боровся проти російських окупантів у складі "Правого сектору".

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Тарасу "Хаммеру" надали звання Героя

Президент надав Тарасові Бобаничу звання Героя України. Відповідний указ Зеленський підписав 24 серпня.

"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю: Надати звання Герой України з відзначенням орденом "Золота Зірка" Бобаничу Тарасу Миколайовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)", – мовиться в указі.

Цю подію також прокоментував очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він згадав цитату захисника: "За оцей плач дітей виправдання може бути тільки одне – тотальна перемога".

Тільки тотальна перемога. Вічна пам‘ять Героєві,

– зазначив Козицький.

За інформацією ZAXID.NET, Бобанич народився у Трускавці. Він навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету внутрішніх справ.

Восени 2013 року "Хаммер" долучився до "Правого сектору". Він брав участь у Революції Гідності та керував силовим блоком "Правого сектору" на Львівщині. З липня 2014 року Бобанич став командиром 2-го запасного батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", який переформували у 2-гу резервну сотню ДУК ПС.

Восени 2015 року захисник був одним з координаторів акції "Громадянська блокада Криму" – товарної блокади адміністративного кордону з тимчасово окупованим росією півостровом. Також він брав участь в боях на Донбасі. З 2019 року Бобанича призначили заступником командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів.

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