О гибели Тараса "Хаммера" сообщили еще 8 апреля. Он с 2014 года боролся против российских оккупантов в составе "Правого сектора".

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Тарасу "Хаммеру" присвоили звание Героя

Президент присвоил Тарасу Бобаничу звание Героя Украины. Соответствующий указ Зеленский подписал 24 августа.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с награждением орденом "Золотая Звезда" Бобаничу Тарасу Николаевичу – младшему лейтенанту (посмертно)", – говорится в указе.

Это событие также прокомментировал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он вспомнил цитату защитника: "За этот плач детей оправдание может быть только одно – тотальная победа".

Только тотальная победа. Вечная память Герою,

– отметил Козицкий.

По информации ZAXID.NET, Бобанич родился в Трускавце. Он учился на юридическом факультете Львовского государственного университета внутренних дел.

Осенью 2013 года "Хаммер" присоединился к "Правому сектору". Он участвовал в Революции Достоинства и руководил силовым блоком "Правого сектора" во Львовской области. С июля 2014 Бобанич стал командиром 2-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", который переформировали во 2-ю резервную сотню ГУК ПС.

Осенью 2015 года защитник был одним из координаторов акции "Гражданская блокада Крыма" – товарной блокады административной границы с временно оккупированным россией полуостровом. Также он участвовал в боях на Донбассе. С 2019 года Бобанич был назначен заместителем командира ГУК ПС по вопросам деятельности резервных подразделений.

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