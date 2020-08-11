Для отслеживания нарушений режима прекращения огня на востоке Украины необходимо создать специальные структуры. Это поможет объективно оценивать ситуацию на линии разграничения.

Независимые структуры должны отслеживать, кто действительно будет нарушать договоренности о прекращении огня. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

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По его словам, обе стороны конфликта всегда обвиняют друг друга в нарушении режима, а независимые структуры смогут объективно оценивать события на востоке Украины. Маас подчеркнул, что режим тишины на линии разграничения является важным сигналом, но после него должны состояться и другие шаги:

разведение сил;

разминирование;

решение гуманитарных вопросов.

Также глава МИД Германии назвал положительным восстановление деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по обе стороны линии соприкосновения.

Что известно о режиме прекращения огня на Донбассе

Полное прекращение огня на востоке Украины началось в полночь 27 июля 2020 года. Такое решение было принято во время встречи минской Трехсторонней контактной группы. В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщают, что в целом стороны соблюдают договоренности, а нарушения редки.

Данные мониторинговой миссии ОБСЕ свидетельствуют, что за первые полмесяца перемирия пророссийские боевики нарушали договоренности более 250 раз. За это время на Донбассе прозвучало более 50 взрывов, были два неопределенные боеприпасы, три осветительные ракеты, 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия.