Для відслідковування порушень режиму припинення вогню на сході України необхідно створити спеціальні структури. Це допоможе об'єктивно оцінювати ситуацію на лінії розмежування.

Незалежні структури мали б відстежувати, хто справді порушуватиме домовленості про припинення вогню. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час спільної пресконференції з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Москві.

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За його словами, обидві сторони конфлікту завжди звинувачують одна одну у порушенні режиму, а незалежні структури зможуть об'єктивно оцінювати події на сході України. Маас підкреслив, що режим тиші на лінії розмежування є важливим сигналом, але за ним мають відбутися й інші кроки:

розведення сил;

розмінування;

вирішення гуманітарних питань.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3213067

Також глава МЗС Німеччини назвав позитивним відновлення діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по обидва боки лінії зіткнення.

Що відомо про режим припинення вогню на Донбасі

Повне припинення вогню на сході України розпочалося опівночі 27 липня 2020 року. Таке рішення ухвалили на під час зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи . У Раді національної безпеки й оборони України повідомляють, що загалом сторони дотримуються домовленостей, а порушення поодинокі.

Дані моніторингової місії ОБСЄ свідчать, що за перші півмісяця перемир'я проросійські бойовики порушували домовленості понад 250 разів. За цей час на Донбасі пролунало понад 50 вибухів, були два невизначені боєприпаси, три освітлювальні ракети, 201 черга й постріл зі стрілецької зброї.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3213067