В пятницу, 24 ноября, от местных СМИ стало известно об установке бронзового монумента Герою Украины Александру Мациевскому. Важно, что памятник будет частью большого мемориального комплекса.
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Памятник Мациевскому
Отметим, что высота скульптуры Мациевского составляет около 2,2 метра. Она будет поднята на несколько ступенек. Расположен памятник на улице Гоголя в центральной части города. Официальное его открытие должно состояться уже в ближайшее время.
Установка монумента Александру Мациевскому / Фото из телеграм-канала "Чернигов Оперативный"
Всё будет расположено на круглом красном граните диаметром 16 метров. А на черных гранитных сегментах казацкого креста высекут имена павших Героев. Средства на памятник собирали среди предпринимателей и благотворителей.
Больше о павшем Герое
- Напомним, что в начале марта 2023 года в сети появилось видео, на котором снят момент расстрела воина Вооруженных Сил Украины. Из контекста понятно, что защитник попал к оккупантам в плен. Впоследствии стало известно, что это был Александр Мациевский.
- Прямо перед началом расстрела военный произнес: "Слава Украине!" – российские захватчики открыли огонь по нему, чем нарушили все нормы интернационального права. Украинские власти пообещали найти убийц Мациевского.
- Следует добавить, что родился Герой Украины не в Нежине, а в Кишиневе, столице Молдовы. Хоть он был гражданином Молдовы, но пошел служить в 119 отдельную бригаду теробороны Черниговской области. В СБУ говорят, что его убили 30 декабря 2022 года.