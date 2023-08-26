Женщина долго не знала, как погиб Александр. Его пронизанное пулями тело передали матери в феврале.
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Мать не может смириться с потерей
Мать Александра уверена, что воин чувствовал, что может вот-вот погибнуть. Перед своим выездом на передовую мужчина поцеловал ее и поблагодарил за жизнь. Они договорились, что если мужчина будет чувствовать близость смерти, то даст знать.
Мама, такое может быть, что ни рук, ни ног не собрать,
– говорил Александр.
Мать вспоминает, что не могла успокоиться, потому что не знала, как погиб Александр. Она постоянно думала, больно ли было ее сыну, быстро ли он умер, пытали ли его – эти мысли мучили женщину.
Параска до сих пор не может смириться с потерей сына. Каждый новый просмотр видео казни вызывает те же чувства, что и впервые – столь же болезненно. Лишь постоянно она пытается увидеть новые детали, увидеть взгляд. Все напоминает ей о сыне.
Вот недавно я легла спать, такая уставшая. Только уснула – и так стук кулачком в мою дверь в спальню. Я прислушиваюсь – тишина. Никого нет,
– делится Параска.
Даже огород хранит упоминание о погибшем герое. Когда мать смотрит на красные помидоры, то вспоминает, как Александр любил их резать. Это напоминает ей о боли – женщина плачет. Ведь некому их есть.
Александр говорил, что никогда не сдастся в плен. Говорил, что если будет граната, то заберет с собой пятерых. Здесь его застали врасплох.
Воспоминания матери павшего воина: смотрите видео
Расстрел украинского героя
- В марте в сети появилось видео, на котором россияне расстреливают безоружного украинского военного после слов "Слава Украине".
- Убитым бойцом оказался украинский снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский. Он участвовал в боях у Соледара.
- В апреле в Киеве на улице Банковой создали стенопись в честь павшего героя. Его нарисовал французский художник Кристиан Гуэми.
- Также финский художник посвятил картину последним секундам жизни Александра Мациевского. Художник назвал ее "Памяти украинского Героя".