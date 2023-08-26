Женщина долго не знала, как погиб Александр. Его пронизанное пулями тело передали матери в феврале.

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Мать не может смириться с потерей

Мать Александра уверена, что воин чувствовал, что может вот-вот погибнуть. Перед своим выездом на передовую мужчина поцеловал ее и поблагодарил за жизнь. Они договорились, что если мужчина будет чувствовать близость смерти, то даст знать.

Мама, такое может быть, что ни рук, ни ног не собрать,

– говорил Александр.

Мать вспоминает, что не могла успокоиться, потому что не знала, как погиб Александр. Она постоянно думала, больно ли было ее сыну, быстро ли он умер, пытали ли его – эти мысли мучили женщину.

Параска до сих пор не может смириться с потерей сына. Каждый новый просмотр видео казни вызывает те же чувства, что и впервые – столь же болезненно. Лишь постоянно она пытается увидеть новые детали, увидеть взгляд. Все напоминает ей о сыне.

Вот недавно я легла спать, такая уставшая. Только уснула – и так стук кулачком в мою дверь в спальню. Я прислушиваюсь – тишина. Никого нет,

– делится Параска.

Даже огород хранит упоминание о погибшем герое. Когда мать смотрит на красные помидоры, то вспоминает, как Александр любил их резать. Это напоминает ей о боли – женщина плачет. Ведь некому их есть.

Александр говорил, что никогда не сдастся в плен. Говорил, что если будет граната, то заберет с собой пятерых. Здесь его застали врасплох.

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