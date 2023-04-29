Эта работа была посвящена памяти всех погибших во время войны. На стенописи изображен Герой Украины Александр Мациевский, расстрелянный россиянами после слов "Слава Украине".

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Образ Героя увековечили на правительственном здании

На открытии мурала присутствовала мать погибшего Героя Параска Демчук. Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что эта работа – это проявление уважения несокрушимости нашим героям.

В Киеве создали мурал в честь Александра Мациевского / Фото ВР

В Верховной Раде добавляют, что во время официального визита во Францию в январе 2023 года делегация Украины посетила фотовыставку работ Кристиана Гуэми. Там и возникла общая идея создания мурала в Киеве.

Это не первая работа французского художника в Украине. До этого он уже создал уличные работы во Львове, Житомире, Киеве и освобожденных Буче, Гостомеле и Ирпене Киевской области.

Напомним, что известный финский художник Кай Стенвалл нарисовал Александра Мациевского в последние секунды жизни. Картину военного, расстрелянного русскими, художник назвал "Памяти украинского Героя".

Что известно о казни Александра Мациевского